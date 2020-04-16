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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.551,00 lira oldu.
 16 Nisan 2020 12:47
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Çeyrek altın ne kadar?

Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 381,80 382,00 383,80 384,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.516,00 2.537,00 2.530,00 2.551,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 348,50 352,50 350,00 354,00
Lira(Tam) Ziynet 2.459,00 2.479,00 2.472,00 2.492,00
Yarım Ziynet 1.230,00 1.240,00 1.236,00 1.246,00
Çeyrek Ziynet 615,00 620,00 618,00 623,00
Anadolu Ajansı
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