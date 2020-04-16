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Milli Dayanışma Kampanyası'na destek 1,7 milyar liraya yaklaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş" konuşmasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı ve 7 aylık maaşını bağışladığı kampanyaya yapılan toplam bağış adedi 613 bin 115'e ulaştı- Vatandaşların kısa mesajla 10 lira bağışta bulunabildiği kampanyaya şu ana kadar 5 milyon 585 bin 448 mesaj gönderildi
 16 Nisan 2020 12:57
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Milli Dayanışma Kampanyası'na destek 1,7 milyar liraya yaklaştı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nda bugüne kadar 1 milyar 689 milyon 101 bin 146 liralık bağış toplandı.

AA muhabirinin "bizbizeyeteriz.gov.tr" internet sitesindeki bilgilerden derlediği bilgiye göre, 15 Nisan itibarıyla kampanya yapılan toplam bağış adedi 613 bin 115'e ulaştı.

Vatandaşların kısa mesajla (SMS) 10 lira bağışta bulunabildiği kampanyaya şu ana kadar 5 milyon 585 bin 448 mesaj ile 55 milyon 854 bin 480 lira destek sağlandı.

Bu güne kadar 1 milyar 689 milyon 101 bin 146 liralık bağış toplanan kampanyaya en yüksek miktarda yardımda bulunan kurum ise 100 milyon lira ile Merkez Bankası oldu. Bunu 62 milyon 300 bin lira ile Ziraat Finans Grubu, 56 milyon lira ile Türkiye Halk Bankası, 50 milyon lira ile Türkiye Vakıflar Bankası ve 40 milyon lira ile Türk Telekomünikasyon AŞ izledi.

- Kampanyaya katılım bilgileri

Kampanyaya katılmak isteyenler 5 ayrı banka hesabına para yatırabiliyor ya da kısa mesaj ile bağışta bulunabiliyor. Kısa mesaj yoluyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vermek isteyenler 8119'a kısa mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabiliyor. Banka yoluyla bağışta bulunmak isteyenler ise "bizbizeyeteriz.gov.tr" internet sitesi üzerinden ilgili bankaların hesap numaralarına ulaşabiliyor.

- Cumhurbaşkanı 7 aylık maaşını bağışlamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş" konuşması yapmış ve koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak etkilenen kişilere ve dar gelirlilere yardım maksatlı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını başlatmıştı.

Kampanyaya 7 aylık maaşını bağışladığını açıklayan Erdoğan, bakanların da bağışta bulunduğunu belirtmişti.

Sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve hayırseverlerin de destekte bulunduğu kampanyaya Türkiye genelinde bazı vatandaşlar da bağışta bulunmuştu.

Anadolu Ajansı
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