1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maden ocağında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Fındıkpınarı Mahallesi'nde maden ocağında malzeme indirdikleri sırada kayan toprağın altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı
 16 Nisan 2020 13:15
Yazdır
Maden ocağında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Fındıkpınarı Mahallesi'nde maden ocağında malzeme indirdikleri sırada kayan toprağın altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesi'nde gündüz saatlerinde kamyondan malzeme indiren işçilerin üstüne toprak kaydı. İşçilerin bir kısmı kaçarak kurtulurken, 2 kişi toprak altında kaldı. İlk müdahaleyi madende bulunan işçiler yaparken, bölgeye arama kurtarma, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Bir işçi kısa sürede toprak altından çıkarılıp, hastaneye kaldırılırken, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları bir süre devam etti. Yapılan çalışmaların sonucunda Musa Oğuz'a ulaşan ekipler, işçinin hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının incelemesinin ardından Oğuz, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aldığı evin borcunu ödemek için çalışırken PKK'lı teröristlerce katledildi
16 Nisan 2020 11:28		 Aydın'da bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü
16 Nisan 2020 10:28
Korona'nın bile durduramadığı vahşet: Kadın cinayeti
16 Nisan 2020 08:31		 Mahkumlara virüs hastanede bulaşmış
16 Nisan 2020 06:51
Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan hala iz yok
15 Nisan 2020 19:40		 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi, 7 yaşındaki kardeşi öldü
15 Nisan 2020 18:58
Cinayetten gözaltına alınan gazeteci tutuklandı
15 Nisan 2020 18:54		 Kaçak satılan 5 bin 575 koronavirüs test kitine el konuldu
15 Nisan 2020 14:29
Koronavirüs testi yaptırdığı hastanede güvenlik görevlilerini darbetti
15 Nisan 2020 12:43		 Uzaktan kumandalı oyuncak araba ile fatura tahsilatı
15 Nisan 2020 12:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:23 - MHP'li Yalçın: İnfaz düzenlemesi hukuki13:20 - Meteorolojiden 5 ildeki çiftçilere 'zirai don' uyarısı13:19 - İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bine yaklaştı13:15 - Maden ocağında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Bilim Kurulu Üyesi'nden diş hekimlerine 'koruyucu ekipman' uyarısı13:08 - Kamu Denetçiliği Kurumu, 2 bin 500 emsal kararı yayımladı13:04 - MEB'den velilere 'Uzaktan Eğitim, Yakından İlgi' seti12:57 - Milli Dayanışma Kampanyası'na destek 1,7 milyar liraya yaklaştı12:56 - Sezonun ilk kirazı açık artırmayla kilogramı 400 liradan satıldı
12:49 - Şoförleri karantinaya alınan halk otobüsleri için 2 milyon TL destek12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:33 - Uyarıyı dinlemedi: 'Virüsten ölmeyi bekliyorum' dedi12:29 - Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Türkiye'de artış hızı kırıldı12:27 - Antalya'da kayıp kadını jandarmanın iz takip köpeği buldu12:27 - Ramazan hilali önce Afrika'da görülecek12:13 - 'Ev içinde koronavirüsten korunmak için ne gibi önlemler alabiliriz?'12:10 - 'İkinci defa hastalanma olasılığı çok düşük'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Henüz salgının çıkış kolundayız
MEB'den; Zoom, Skype, Teams açıklaması
Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Genelge hazırlanıyor
Bakan Koca 'Bu kelimeyi unutmayacaksınız' demişti!
Alaattin Çakıcı tahliye edildi
Motorine art arda ikinci indirim geliyor
'Adeta insanlıktan çıktık! Berberler açılsın'
Doktora cinsel saldırıya 8 yıl hapis
'Pozitifi duyunca, şok geçiriyorlar'
Davutoğlu: Teşkilatın tamamı arkamdan istifa etmek istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışmak 2
sözlükte tek başına olmak 2
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 5
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 2
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 4
5 adet ücretsiz maske için kod gelmesi 2
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 2
0.021 oranı 4
rtük'ün fox tv'ye ceza vermesi 1
yasak bitimi olan 00.00'dan sonra sokağa akın etmek 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam