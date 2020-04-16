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İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bine yaklaştı

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 551 artışla 19 bin 130'a çıktı
 16 Nisan 2020 13:19
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İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bine yaklaştı

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 551 artışla 19 bin 130'a çıktı.
Anadolu Ajansı
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