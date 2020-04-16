Meteorolojiden 5 ildeki çiftçilere 'zirai don' uyarısı
Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için zirai don uyarısında bulunuldu.
|16 Nisan 2020 13:20
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Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için zirai don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta hafif zirai don olayı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin başladığı bölgelerde tarımla uğraşanların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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