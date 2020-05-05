Lise mezunu sağlık personeli kamu yönetimini bitirirse ek göstergesi kaç olur?
|05 Mayıs 2020 15:40
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Soru: Değerli memurlar.net yöneticileri, benim bir konuyla ilgili acil yardımınıza ihtiyacım var. Kendim sağlık bakanlığında sağlık memuru olarak görev yapmaktayım. Sağlık meslek lisesini bitirdikten sonra lise mezunu olarak göreve başladım. Ardından 2007 yılında kamu yönetimini, 2013 yılında ise işletme tezsiz yüksek lisansını bitirdim. Şu ana kadar 1/4 ü ve 2200 ek gösterge üzerinden maaşımı almaktaydım. Bu ay Nisan ayı bordromu kontrol ettiğimde ek göstergeli 1500 e düşmüş olduğunu farkettim. Durumu hastanenin maaş mutemedine bildirdiğimde bana bu zamana kadar yapılan 2200 göstergenin hatalı olduğunu,1500 olması gerektiğini ve bu zamana kadar ki almış olduğum farkların da benden isteneceğini söyledi. Kamu yönetimi bölümü kendi alanımla ilgili olmadığı için lise mezunu olarak sayılmam ve 1500' e düşürülmem dogrumudur?
Cevap: 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelin "III- Sağlık Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (c) bendinde, Sağlık Hizmetler Sınıfına dahil olup da I ve II sayılı cetvellerde kadro unvanlarına yer verilmeyen ve sağlık bilimleri lisansiyerleri dışındaki diğer yükseköğrenim görmüş olan personelin 1. derecede 2200 ek göstergeden yararlanacağı belirtilmiştir.
Diğer taraftan, anılan bölümün (b) bendi kapsamındaki "sağlık bilimleri lisansiyerleri" ile (c) bendi kapsamındaki "yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları" için kadroya atanma şartı aranmamış, sadece mezun olma koşulu getirilmiş olup, bu çerçevede kadroları sağlık hizmetler sınıfında olan ve 1. dereceli kadrolarda bulunan; sağlık bilimleri lisansiyerleri 3000 ek göstergeden, diğer yüksek öğrenim mezunları ise 2200 ek göstergeden yararlanacaktır.
Örneğin, sağlık memuru kadrosunda bulunanlar, sağlık bilimleri lisansiyeri olması halinde, kadroya atanma şartı aranmaksızın 1500 ek gösterge yerine (b) bendinde belirtilen 3000 ek göstergeden yararlanacaktır. Yine sağlık memuru kadrosunda bulunan ve sağlık bilimleri kapsamında olmayan bölümlerden mezun olan personelin, kadroya atanma şartı aranmaksızın (c) bendindeki "kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları" ifadesi uyarınca 1500 ek gösterge yerine 2200 ek göstergeden yararlanması gerekmektedir.
Sonuç olarak kamu yönetimi bölümü mezunu olmanız sebebiyle 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelin "III- Sağlık Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (c) bendi kapsamında, 1. dereceli kadroda 2200 ek göstergeden yararlanmanız gerektiğini değerlendirmekteyiz.
Bu konuda yanlış işleme sebebiyet verilerek mağdur edilmemeniz bakımından kurumunuzca mülga Devlet Personel Başkanlığının görevlerini devralan Çalışma Genel Müdürlüğünden görüş alınarak işlem tesis edilmesi uygun olacaktır.
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