1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği nasıl etkiledi?

Metropoll araştırma şirketi, Tüm dünyada hızla can alan koronavirüsün politikaya etkisi üzerine yaptığı araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti içinden destek arttı.
 16 Nisan 2020 13:42
Yazdır
Koronavirüs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği nasıl etkiledi?

"Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna yanıt arayan Metropoll araştırmanın anketinde katılımcıların yüzde 55.8'i Erdoğan'ı desteklediğini belirtti. Bu soruya "Evet" yanıtı verenlerin oranı 2 ay öncesine kadar yüzde 41'di.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta tespit edildi. Sıkı tedbirler alınmasına rağmen Türkiye'de de can kayıpları her geçen gün artıyor. Bir kısım ekonomik ve sosyal tedbirleri yeterli bulurken bir kısım ise durumdan şikayetçi.

Kamuoyu, Türkiye'nin koronavirüs tedbirlerinin yeterli olup olmadığı yönünde iki zıt kutba ayrıldı. Ancak koronavirüsün politikaya etkisi üzerine yapılan araştırma dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkardı.

Erdoğan'a siyasi destek arttı

Metropoll Araştırma Şirketi ise konuyla ilgili bir araştırma yaptı ve salgının başladığı günden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasi desteğin arttığı sonucuna ulaştı.

AK Partililerin desteği yüzde 92.6'ya çıktı

Metrooll Araştırma, farklı siyasi partilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteği de araştırdı. AK Partililerin desteği yüzde 86.1'den yüzde 92.6'ya çıktı. İşte diğer siyasi partilerde durum...

MHP'den destek 73.3'e yükseldi

MHP'lilerin de şubat ayındaki yüzde 60.9 olan desteğinin martta yüzde 73.3'e yükselmesinin yanı sıra muhalefet partilerinde de artış olduğu gözlendi.

CHP'lilerin desteğinde yükseliş

Şubat ayında CHP'lilerin yüzde 4.3'ü desteklerken, koronavirüsle birlikte bu oran mart ayında 19.6'ya yükseldi.

İYİ Partililerin desteği

Yine şubat ayında İYİ Partililerin yüzde 9.7'si desteklerken, mart ayıyla birlikte bu oran 23.8'e çıktı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MHP'li Yalçın: İnfaz düzenlemesi hukuki
16 Nisan 2020 13:23		 Kılıçdaroğlu böyle savundu: Çadırı biz kurduk, siz de ameliyat yapın
16 Nisan 2020 11:31
'Gönüllülük Çalışmaları' seçmeli ders oluyor
16 Nisan 2020 09:58		 'Adeta insanlıktan çıktık! Berberler açılsın'
16 Nisan 2020 08:53
'Erdoğan davet ederse toplantıya giderim'
16 Nisan 2020 07:58		 Alaattin Çakıcı tahliye edildi
16 Nisan 2020 06:30
Ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
16 Nisan 2020 04:23		 Türkiye büyük Millet meclisi korona virüs tatiline girdi
16 Nisan 2020 04:21
Davutoğlu: Teşkilatın tamamı arkamdan istifa etmek istedi
16 Nisan 2020 00:45		 Torba kanun teklifi Genel Kurulda
16 Nisan 2020 00:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - Genel Müdür Aktaş'tan polislere 'vatandaşları sürekli uyarın' talimatı14:42 - Ödediği borçların pankartını belediyeye astırdı14:37 - DSÖ: Türkiye'nin Avrupa ülkelerine sağladığı desteğin farkındayız14:30 - Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan, işe gitmeyen memurlar için açıklama14:30 - Prof. Tutluoğlu: Uçlardan döndüm, lütfen herkes evde kalsın14:25 - Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması14:21 - Taşeron işçilerden İBB önünde maaş eylemi14:15 - Karantinadaki köyde vaka sayısı 2'ye yükseldi14:09 - Koronavirüsü yenen sağlık çalışanları yeniden görevlerine döndü14:07 - Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Vatandaşlarımız tedirgin olmasın
14:00 - Atatürk Havalimanı'nda hastane binasının yapımına başlandı13:54 - Sessizliği fırsat bilen tilki kent merkezine indi13:49 - İlçe Sağlık Müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı13:46 - Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı13:42 - Koronavirüs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği nasıl etkiledi?13:38 - Sivas'tan dünyaya 'koronavirüs' tabutu13:31 - Başsavcılık: Ev adresini yayınladığı için Cumhuriyet'e soruşturma açıldı13:23 - MHP'li Yalçın: İnfaz düzenlemesi hukuki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Henüz salgının çıkış kolundayız
MEB'den; Zoom, Skype, Teams açıklaması
Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Genelge hazırlanıyor
Bakan Koca 'Bu kelimeyi unutmayacaksınız' demişti!
Motorine art arda ikinci indirim geliyor
Alaattin Çakıcı tahliye edildi
'Adeta insanlıktan çıktık! Berberler açılsın'
Doktora cinsel saldırıya 8 yıl hapis
'Pozitifi duyunca, şok geçiriyorlar'
Davutoğlu: Teşkilatın tamamı arkamdan istifa etmek istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yasak bitimi olan 00.00'dan sonra sokağa akın etmek 1
22 yaşındaki öğrencinin corona virüsünden ölmesi 1
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 2
mercimek 1
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 2
corona virüs vaka sayısı 2
5 adet ücretsiz maske için kod gelmesi 2
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 1
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 5
the offspring 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam