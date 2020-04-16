Koronavirüs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği nasıl etkiledi?

"Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna yanıt arayan Metropoll araştırmanın anketinde katılımcıların yüzde 55.8'i Erdoğan'ı desteklediğini belirtti. Bu soruya "Evet" yanıtı verenlerin oranı 2 ay öncesine kadar yüzde 41'di.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta tespit edildi. Sıkı tedbirler alınmasına rağmen Türkiye'de de can kayıpları her geçen gün artıyor. Bir kısım ekonomik ve sosyal tedbirleri yeterli bulurken bir kısım ise durumdan şikayetçi.

Kamuoyu, Türkiye'nin koronavirüs tedbirlerinin yeterli olup olmadığı yönünde iki zıt kutba ayrıldı. Ancak koronavirüsün politikaya etkisi üzerine yapılan araştırma dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkardı.

Erdoğan'a siyasi destek arttı

Metropoll Araştırma Şirketi ise konuyla ilgili bir araştırma yaptı ve salgının başladığı günden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasi desteğin arttığı sonucuna ulaştı.

AK Partililerin desteği yüzde 92.6'ya çıktı

Metrooll Araştırma, farklı siyasi partilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteği de araştırdı. AK Partililerin desteği yüzde 86.1'den yüzde 92.6'ya çıktı. İşte diğer siyasi partilerde durum...

MHP'den destek 73.3'e yükseldi

MHP'lilerin de şubat ayındaki yüzde 60.9 olan desteğinin martta yüzde 73.3'e yükselmesinin yanı sıra muhalefet partilerinde de artış olduğu gözlendi.

CHP'lilerin desteğinde yükseliş

Şubat ayında CHP'lilerin yüzde 4.3'ü desteklerken, koronavirüsle birlikte bu oran mart ayında 19.6'ya yükseldi.

İYİ Partililerin desteği

Yine şubat ayında İYİ Partililerin yüzde 9.7'si desteklerken, mart ayıyla birlikte bu oran 23.8'e çıktı.