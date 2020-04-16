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İlçe Sağlık Müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı

Karacabey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Çiğdem'in Devlet Hastanesi'ndeki karantinasının ardından şimdi de ev karantinasına alındığı öğrenildi.
 16 Nisan 2020 13:49
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İlçe Sağlık Müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı

Karacabey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem'in korona virüs testi pozitif çıktı. Çiğdem'in Devlet Hastanesi'ndeki karantinasının ardından şimdi de ev karantinasına alındığı öğrenildi.

Korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından bütün gününü makamında geçirerek çalışmaları yakından takip eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem, tedbir maksadıyla korona virüs testi yaptırdı. Volkan Çiğdem'in kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Test sonuçlarının ardından Karacabey Devlet Hastanesi'nde karantina altına alınan Dr. Volkan Çiğdem'in tedavisine başlanıldı. Hastanede yapılan ikinci testin negatif çıkmasının ardından ev karantinasına geçtiği öğrenilen Çiğdem'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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