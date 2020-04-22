İdari izinli sayılması gereken dönemde yıllık izin almış personelin yıllık izinleri iade edilir mi?

Soru: 399'a tabi kamu çalışanıyım. Doğum iznim bitti. 1 aydır raporluydum. Raporum bitince 16 Mart'ta 2 ay yıllık iznimi aldım. Ancak 13 Mart'ta covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına idari izin verilmiş. Süt izninde olanlar da bu idari izin kapsamında olacağı yazıyor. Yani yıllık izin dilekçemi verdiğim sırada idari izinli sayılıyormuşum. İdari izinli sayılabileceğim 16 Mart'tan itibaren kullanmış olduğum 1 aylık yıllık iznimi geriye dönük iptal ettirip idari izinli sayılabilir miyim?

Cevap: Bilindiği gibi mevzuatımızda idari izin adı altında düzenlenmiş ve çerçevesi çizilmiş bir izin hakkı bulunmamaktadır. Geçmişte Başbakanlık Genelgeleri ile Cumhuriyet, Ramazan ve Kurban Bayramı Tatili gibi belirli dönemlerde hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla, bir veya iki gün süreyle kamu kurum ve kuruluşundaki bütün çalışanlar idari izinli sayılmıştır.

Yaşadığımız süreçte geçmişteki uygulamalardan farklı olarak salgın hastalık yayılımının önlenmesi için alınan olağanüstü tedbirler kapsamında çalışanların sağlığını korumaya yönelik olarak uzun bir zaman dilimini kapsayacak şekilde idari izin uygulamasına gidilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısı ile 22 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alındığında, yaşadığımız salgın hastalık sürecinde idari izin kullanan kamu personeli üç grupta toplanabilir.

. İlk grup; hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı gruplar, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar)

. İkinci grup; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlar (Sağlık Bakanlığı ile yükseköğretim kurumlarının sağlık birimlerinde görevli personel yıllık izin kullanabilir). Bu gruptakilerin idari izinli sayılabilmesi kurumların takdirine bırakılmıştır.

. Üçüncü grup; esnek çalışma kapsamında dönüşümlü çalışan personelden fiilen göreve gelmeyenler,

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Diğer İzinler" başlıklı 23. maddesinde, sözleşmeli personelin mazeret, refakat, hastalık izinleri ile ücretli veya ücretsiz izinleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümlerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Kadroları ekli 1 sayılı cetvelde yer alan personel hakkında 399 sayılı KHK'de yer alan hükümler yanında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri de uygulanmaktadır.

Mülga Devlet Personel Başkanlığının Devlet memurlarıyla ilgili vermiş olduğu 29 Nisan 2016 tarihli ve 2635 sayılı bir görüşünde;

" Yıllık izin süreleri içerisinde kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi; yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; yıllık izin verildikten sonra Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılması gerektiği,.....mütalaa edilmektedir." denilmek suretiyle konuya açıklık getirilmiştir.

Sonuç olarak idari izin kullanma hakkı kapsamında olan kamu personelinin, idari izin döneminde kullandığı yıllık izinlerinden; idari izinli sayılan ve mesai günlerine denk gelen gün sayısının düşülmesi gerektiği, ancak yukarıda yer verilen görüş kapsamında hafta sonuna denk gelen günlerin ise düşülemeyeceğini değerlendirmekteyiz.