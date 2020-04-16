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Sessizliği fırsat bilen tilki kent merkezine indi

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilen bir tilkinin kentin işlek caddelerinde gezmesi ilginç görüntü oluşturdu.
 16 Nisan 2020 13:54
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Sessizliği fırsat bilen tilki kent merkezine indi

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilen bir tilkinin kentin işlek caddelerinde gezmesi ilginç görüntü oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivaslılar evde kalırken kentin işlek yerlerinden Bağdat Caddesi'nde gezinen bir tilki dikkati çekti.

Bir süre caddede yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu.
Anadolu Ajansı
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