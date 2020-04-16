1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Vatandaşlarımız tedirgin olmasın

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Herkes ekmeklerini geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta da tedarik edecek. Cuma günü fırın önlerinde yığılma yapılmasına gerek yok
 16 Nisan 2020 14:07
Yazdır
Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Vatandaşlarımız tedirgin olmasın

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu hafta sonu ikinci kez 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağında, ekmek konusunda sıkıntı yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını ve vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini söyledi.

Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağında 31 ilde ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını vurguladı.

Vatandaşların bu sürede yeteri kadar ekmeği temin ettiğini aktaran Balcı, fırıncı esnafının tamamının bu süreçte çalıştığını bildirdi.

Balcı, bu anlamda gereken hazırlıkları yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağını erken açıkladı. Fırıncı esnafımız bu anlamda gerekli çalışmayı yapıyor. İçişleri Bakanımızla da görüşme yaptım. Geçen hafta dar sürede ekmek konusunda sıkıntı yaşanmadığı gibi bu hafta da hiçbir sıkıntı yaşanmaması konusunda her türlü tedbir alınmış durumda. Vatandaşlarımızın ekmek konusunda tedirgin olmaması gerekir. En ufak bir endişe yaşamasınlar. Vatandaşlarımız ekmeklerini geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta da tedarik edecekler. Cuma günü fırın önlerinde yığılma yapmasınlar, buna hiç gerek yok."

- "Vatandaşlarımız ekmeği değil, sağlıklarını düşünsün"

Vatandaşların sosyal mesafeyi her zaman her yerde korumaları gerektiğini anlatan Balcı, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi tavsiyesinde bulundu.

Balcı, bazı vatandaşların geçen hafta cuma günü gösterdiği paniğin yersiz olduğunun görüldüğünü belirterek, "Cumartesi günü de ekmek tedarik edilebildi. Pazar günü 21.00-22.00'ye kadar fırınlarımızda ekmek bulundu. Erkenden ekmek alacağım düşüncesiyle ne fırın önlerinde kuyruk yapmalarına ne de fazla ekmek alıp israf etmelerine gerek var. Vatandaşlarımızdan hafta sonu ekmeği düşünmemelerini rica ediyorum, sağlıklarını düşünsünler. Sağlıklı kalmak için gerekenleri yapsınlar." diye konuştu.

- "Hijyene daha fazla dikkat ediyoruz"

Fırıncı esnafının böyle bir zamanda ticareti bir kenara bırakıp öyle çalıştığına dikkati çeken Balcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu felaket zamanında da geçerlidir. Ticaretin yanı sıra fırıncı esnafımızın fedakarlıkları var. Zaman gözetmeksizin çalışıyorlar. Hijyene daha fazla dikkat ediyoruz. Onlar da kendilerini koruyorlar. Fırın çalışanlarının yaptığı çalışmayı küçümsememek gerekir. Onlara teşekkür ediyorum. Bu süreci de atlatacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Nisan'daki Kabine Toplantısının ardından 17 Nisan Cuma gece yarısından itibaren hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın' talebi
16 Nisan 2020 10:27		 'Tarım işçileri de sokağa çıkma yasağından muaf tutulsun'
15 Nisan 2020 12:12
Kızılay: Yardım operasyonun büyük kısmını yurt içine ayırdık
15 Nisan 2020 12:05		 'Hafta sonu bakkallar açık olsun' talebi
15 Nisan 2020 09:55
İHH'dan 20 bin sağlıkçıya hediye paketi
14 Nisan 2020 15:58		 'Tüm eczacılara koronavirüs testi yapılsın' çağrısı
14 Nisan 2020 11:16
THK'den uçak satışı açıklaması
13 Nisan 2020 16:13		 Türk Eczacıları Birliği'nden 'ücretsiz maske' açıklaması
13 Nisan 2020 13:55
Türk Kızılay'dan kan bağışı çağrısı
13 Nisan 2020 13:35		 31 ilde ekmek dağıtımı bugün de sorunsuz devam ediyor
12 Nisan 2020 16:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - Emniyet Genel Müdürü: Vatandaşı sık sık uyarın14:42 - Ödediği borçların pankartını belediyeye astırdı14:37 - DSÖ: Türkiye'nin Avrupa ülkelerine sağladığı desteğin farkındayız14:30 - Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan, işe gitmeyen memurlar için açıklama14:30 - Prof. Tutluoğlu: Uçlardan döndüm, lütfen herkes evde kalsın14:25 - Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması14:21 - Maaşlarını alamayan işçiler, İBB önünde eylem yaptı14:15 - Karantinadaki köyde vaka sayısı 2'ye yükseldi14:09 - Koronavirüsü yenen sağlık çalışanları yeniden görevlerine döndü14:07 - Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Vatandaşlarımız tedirgin olmasın
14:00 - Atatürk Havalimanı'nda hastane binasının yapımına başlandı13:54 - Sessizliği fırsat bilen tilki kent merkezine indi13:49 - İlçe Sağlık Müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı13:46 - Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı13:42 - Koronavirüs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği nasıl etkiledi?13:38 - Sivas'tan dünyaya 'koronavirüs' tabutu13:31 - Başsavcılık: Ev adresini yayınladığı için Cumhuriyet'e soruşturma açıldı13:23 - MHP'li Yalçın: İnfaz düzenlemesi hukuki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Henüz salgının çıkış kolundayız
MEB'den; Zoom, Skype, Teams açıklaması
Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Genelge hazırlanıyor
Bakan Koca 'Bu kelimeyi unutmayacaksınız' demişti!
Motorine art arda ikinci indirim geliyor
Alaattin Çakıcı tahliye edildi
'Adeta insanlıktan çıktık! Berberler açılsın'
Doktora cinsel saldırıya 8 yıl hapis
'Pozitifi duyunca, şok geçiriyorlar'
Davutoğlu: Teşkilatın tamamı arkamdan istifa etmek istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 4
the offspring 1
salda gölü'ne millet bahçesi yapılması 1
Okulların yeniden ne zamab açılacağı sorunsali 1
tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışmak 2
sabır 1
mercimek 1
corona virüs vaka sayısı 2
sözlükte tek başına kalmak 1
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 5
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam