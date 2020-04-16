Maaşlarını alamayan işçiler, İBB önünde eylem yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için çalışan ve maaşlarını alamadığını iddia eden taşeron işçiler belediye önünde eylem yaptı.

Ellerinde pankartlarla İBB 'nin Saraçhane'deki binası önüne gelen işçiler, polislerin uyarısıyla sosyal mesafe kuralına uyarak haklarını istedi.

İsmini vermek istemeyen bir işçi, yaklaşık 1 yıldır maaş alamadığını ve emeğinin karşılığını istediğini söyledi. Ramazan ayının yaklaştığına dikkati çeken işçi, daha fazla mağdur olmak istemediklerini dile getirdi.

Başka bir çalışan da 6 kişilik bir aile geçindirdiğini ve yardımlarla ayakta durabildiklerini ifade etti.

Koronavirüs salgını dolayısıyla 1 aydır hiçbir şey yapamadığını anlatan çalışan, belediye tarafından firmaya para ödenmediği için maaş alamadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından çalışanlar bina önünden ayrıldı.