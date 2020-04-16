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Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil
 16 Nisan 2020 14:25
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Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil."

"LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız."

"Koşullar gerektirirse okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz."
Anadolu Ajansı
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