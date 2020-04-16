Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil
|16 Nisan 2020 14:25
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil."
"LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız."
"Koşullar gerektirirse okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz."
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