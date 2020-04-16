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Ödediği borçların pankartını belediyeye astırdı

Aydın'ın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya görev yaptığı bir yıllık süreçte ödediği borçları pankart şeklinde yaptırarak hizmet binasının önüne astırdı.
 16 Nisan 2020 14:42
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Ödediği borçların pankartını belediyeye astırdı

Aydın'ın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya görev yaptığı bir yıllık süreçte ödediği borçları pankart şeklinde yaptırarak hizmet binasının önüne astırdı.

31 Mart 2019'da İncirliova Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Aytekin Kaya, belediyeyi yaklaşık 32 milyon lira borçla devralmıştı. Bir yıllık görev süresi içerisinde, belediyenin 13 milyon 172 bin 462 lira borcunu ödeyen Başkan Kaya, belediye hizmet binasına astırdığı pankartta, kalem kalem nereye, ne kadar borç ödemesi yaptığını açıkladı.

Ödenen 13 milyonluk borç tutarına şaşıranlar, inanmayanlar olduğunu belirten bu sebeple daha şeffaf ve inandırıcı olma düşüncesiyle bu pankartı astırdığını vurgulayan Başkan Kaya, "Seçim döneminde iki temel söz vermiştim. Birincisi hiçbir ayrım yapmaksızın belediyenin kapısı herkese açık olacak demiştim. Sözümü tuttum seçim biter bitmez parti rozetini çıkarttım, hiçbir ayrım yapmadan belediyenin kapısını herkese açtım. Herkesin belediye başkanıyım. İkinci sözümüz harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğim demiştim. İkinci sözümüzü de tuttuk. Göreve geldiğimizde belediyenin mali durumunu gösteren borç tablosunu belediye binamıza asmıştık. Bir yıllık süreçte her ay düzenli olarak ödediğimiz borç tutarını da açıkladık. Bu zamana kadar birçok belediye, kendi hizmet binalarının önüne borç tablosu astı, İncirliova Belediyesi olarak biz ödediğimiz borç tablosunu asıyoruz. Bir yıllık süreçte toplamda 13 milyonun üzerinde ödeme yaptık. Ödediğimiz borç miktarına şaşıranlar, inanmayanlar oldu. Biz de daha şeffaf ve inandırıcı olması düşüncesiyle kalem kalem nereye ne kadar ödeme yaptık hepsini açıklıyoruz. Harcadığımız her kuruşun hesabını halkımız bilsin" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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