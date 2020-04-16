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Emniyet Genel Müdürü: Vatandaşı sık sık uyarın

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: Vatandaşlarımız havaların ısınmasıyla dışarı çıkıyor. Gerekli anonslarımızı sürekli olarak yapalım. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlarımızı defaatle uyaralım
 16 Nisan 2020 14:55
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Emniyet Genel Müdürü: Vatandaşı sık sık uyarın

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, havaların ısınmasıyla dışarıya daha fazla çıkan vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında anonslarla sürekli uyarılması talimatı verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Dikmen binasında Genel Müdür Aktaş'ın başkanlığında, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının bizzat, il emniyet müdürleri ve polis moral eğitim merkezi müdürlerinin video konferans yöntemiyle katıldığı koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sağlık çalışanları gibi emniyet personeline düşen görev ve sorumluluğun çok fazla olduğunu vurgulayarak, özverili çalışmalarından dolayı polislere teşekkür etti.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız havaların ısınmasıyla dışarı çıkıyor. Gerekli anonslarımızı sürekli olarak yapalım. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlarımızı defaatle uyaralım. Maske üretim alanları ve ürünlerin fahiş fiyatla satılmasına yönelik denetimler yapıyoruz. Kaçak üretimlerin ve fahiş fiyatla ürün satılmasının önüne geçmek konusunda gerçekten çok iyi işler çıkartıyorsunuz. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. İnternet ve sosyal medyadan devletin ve milletin bütünlüğünü etkileyecek şekilde yapılan asılsız ve provokatif paylaşımların önüne geçmek adına da gerekli çalışmalarımız sürdürüyoruz."

- "Terör örgütleriyle mücadelemizi özveri, kararlılık ve hassasiyetle sürdüreceğiz"

Cezaevlerinden tahliye olanların sorunsuz şekilde yerlerine ulaştırılmasından dolayı personeline teşekkür eden Aktaş, "Olası provokatif terör eylemlerine karşı her zaman olduğu gibi tedbirli olmaya devam edeceğiz. PKK, DHKP/C, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelemizi daima özveri, kararlılık ve hassasiyetle sürdüreceğiz." dedi.
Anadolu Ajansı
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