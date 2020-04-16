Bakan Karaismailoğlu: Deniz araçları, gemiadamları ve şirketlerin belgelerini 3 ay uzattık

Bakan Karaismailoğlu, TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey toplantısına video konferasn ile katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, denizcilik sektörü temsilcileri ile bir araya gelerek Yeni Tip Koronavirüs (Covid -19) tedbirleri kapsamında denizcilik sektörüne destek amacıyla 39 tedbiri ivedilikle yürürlüğe koyduklarını açıkladı. Karaismailoğlu, "Kılavuz kaptanlar hariç gemilerimizle teması kestik. Tüm gemi, deniz araçları ile gemiadamları ve şirketlerin belgelerini de 3 ay süre ile uzattık. Deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürüyoruz" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'na videokonferans ile katıldı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, Deniz Ticaret Odaları Konseyi'nin Türk denizcilik sektörüne ve ticaretine büyük katkılar sunduğunu söyledi. Deniz taşımacılığının, küresel ihracat ve ithalatın belkemiği olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, sanayi hammaddesini, yiyeceği, yakıtı ve eşyaları taşıyan küresel deniz filolarının bir bakıma insanların hayatlarının her aşamasına dokunduğuna dikkat çekti. Bugün dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 85'inin deniz taşımacılığı ile gerçekleştiğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Bu nedenle denizcilik sektörünü geleceğe taşıyacak stratejiler çok iyi tayin edilmelidir. Bu noktada hükümetlerimiz döneminde 18 yılda önemli atılımlar yapıldı. Elbette denizcilik alanında gerçekleştirdiğimiz daha nice başarı var. Tüm bunları bu kısa zaman dilimi içinde anlatmak mümkün değil. Ancak güçlü bir ekonomi için denizcilik sektörümüzün ne kadar önemli olduğun farkındayız ve bu sektörümüzün gelişmesi ve korunması hususunda çok hassasız" dedi.



-İnsan teması olmadan ticaret sürdürülecek

Bakan Karaismailoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının öncelikli olarak etkilediği denizcilik sektöründe birçok tedbir aldıklarını vurgulayarak, "Aldığımız tedbirler ile risk faktörlerini sektörde minimize etme gayreti içinde olduk. Çünkü biliyoruz ki COVID-19 mücadelesinin sürdürülmesi; üretimin, istihdamın ve uluslararası ticaretin devam etmesi için deniz taşımacılığının idamesi her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir. Bu amaçla 39 tedbiri ivedilikle yürürlüğe koyduk" dedi. Gemilerle tüm insan temasının kesildiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, bu süreçte yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek amacıyla da tüm gemi, deniz araçları, gemiadamları ve şirketlerin belgelerinin 3 ay süre ile uzatıldığını açıkladı. Karaismailoğlu, "Amacımız bellidir; deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürmek, dorse taşımacılığına kesintisiz devam etmek, gemiadamlarının liman ve kıyı tesislerinde değişimlerini karantina tedbirleri çerçevesinde kolaylaştırmak ve sürdürebilirliğini sağlamak. Bu anlayışla da çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.



-"Bu sancılı dönemi başarıyla atlatacak ekonomik güce sahibiz"

Karaismailoğlu, koronovirüs salgınının sebep olduğu tüm olumsuz etkilere karşı hükümet olarak denizcilik sektörünün desteklenmesi amacıyla gerekli görülen tedbirleri almaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Denizcilik sektörümüzün bu ortamdan en az şekilde etkilenmesi için tüm imkanları kullanıyoruz. Keza bildiğiniz gibi kamu olarak tüm sektörleri desteklemek için, tüm imkanlarımızı seferber ederken özel sektörümüzün de elinden geleni yaptığını biliyoruz. Ancak bilin ki bu sancılı dönemi başarıyla geride bırakacak ekonomik altyapıya sahip bir ülkeyiz" diye konuştu.