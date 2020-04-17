Sağlık Bakanlığından ek ödemelere dair 15 maddelik yazı
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ek ödemelere ilişkin olarak 15 maddelik bir resmi yazı yayımladı.
|17 Nisan 2020 00:03
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ek ödemelere ilişkin olarak 15 maddelik bir resmi yazı yayımladı.
Resmi yazıda, esnek mesai kapsamında dönüşümlü olarak geçirilen süreler ile karantina altına alınan personelin karantinada geçirdiği süreler ve tedavi sürelerinin aktif çalışma gün olarak değerlendirilmesi istendi.
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