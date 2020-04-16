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ASFAT ve MKE'den Kampanya'ya 5 milyon lira bağış

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından toplam 5 milyon lira bağış yapıldığını bildirdi
 16 Nisan 2020 15:27
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ASFAT ve MKE'den Kampanya'ya 5 milyon lira bağış

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından toplam 5 milyon lira bağış yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, personelimizin gönüllü ve bireysel katılımına ilaveten MSB bağlısı ASFAT tarafından 2 milyon lira, MKE tarafından ise 3 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon lira bağış yapılmıştır." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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