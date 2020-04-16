FETÖ davası sanığına 2 yıl 1 ay hapis
|16 Nisan 2020 15:30
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan biri 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.A, Y.Ç. ve M.O. ile avukatları katıldı.
Sanık H.A. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Ben terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, H.A'yı "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
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