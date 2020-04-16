Devlet Arşivleri, belgelerin görüntülerine uzaktan erişim sağlayacak
|16 Nisan 2020 15:31
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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nden yapılan açıklama
Araştırmacılar, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Belge Tarama Sisteminden (BETSİS) 16 Nisan 2020 tarihinden itibaren belgelerin görüntülerine erişebilecektir.
Koronavirüs salgınının önlenmesine karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara ve İstanbul'da bulunan araştırma salonlarımız geçici süre ile kapatılmıştır.
Üye araştırmacılar kendi hesabı ile üyeliği bulunmayanlar ise üyelik işlemini tamamlaması halinde belge görüntülerini inceleyebilecektir.
Araştırma hizmeti,1Mart2002 tarihli ve24682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan"Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen Türk veya Yabancı Uyruklu Gerçek veya Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları Esaslara"göre yürütülmekte olup üyelikten belge teminine kadar tüm bilgilere ulaşamk için tıklayınız.
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