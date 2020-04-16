Hürriyet'in, 'öğretim görevlisine 35 yaş şartı' haberi doğru değil
|16 Nisan 2020 15:55
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Bilindiği üzere, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" teklifi 08 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştu.
Söz konusu kanun 13 Nisan 2020 tarihinde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından görüşülerek Genel Kurula sevk edildi ve dün itibarıyla yasalaşarak Cumhurbaşkanı onayına gönderildi.
Hürriyet internet sitesi tarafından 15 Nisan 2020 tarihinde yapılan "Yükseköğretimde Yeni Düzenlemeler Onaylanıyor" başlıklı haberde; "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracaklar hariç, öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda, en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma ve 35 YAŞINDAN BÜYÜK OLMAMA ŞARTI ARANACAK." İfadesi yer almıştır.
Gerek TBMM'ye sunulan ilk teklifte gerekse Komisyonda görüşüldükten sonra Genel Kurula sunulup yasalaşan kanun metninde, öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda yaş şartı aranmasına yönelik bir hüküm yoktur. Yaş sınırı sadece Araştırma Görevlisi kadrolarında getirilmektedir.
Geniş kesime hitap eden bu tip internet siteleri üzerinden yayılan yanlış bilgi öğretim görevlisi kadrosuna başvurmayı planlayan kişilerde tedirginlik yarattığı gibi maalesef bazen kontrol edilemez bir şekilde hızlı yayılmaktadır.
Bu noktada, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında yapılan düzenlemeleri aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.
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