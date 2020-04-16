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İYİ Partili Özdağ hakkında ifşa fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya'da hayatını kaybeden MİT görevlilerinin isim ve rütbelerini deşifre eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında 'Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu' çerçevesinde dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi.
 16 Nisan 2020 16:00
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İYİ Partili Özdağ hakkında ifşa fezleke

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, İYİ Partili Özdağ 26 Şubat'ta Meclis'te yaptığı basın açıklamasında Libya'da hayatını kaybeden 2 MİT görevlisinin isim ve rütbelerini kamuoyuyla paylaştı.

MİT mensuplarının görev ve faaliyetlerini icra ettiği yerleri açıklayan Özdağ hakkında, 2937 sayılı 'Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu' 27. maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandı. Başsavcılık Parlementerler Bürosu tarafından Özdağ hakkında atılı suç kapsamında fezleke hazırlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede, Özdağ hakkında fezleke tanzimini gerektirir, yeterli ve kanunu delilinin mevcut olduğu, bu nedenle Özdağ hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kaydedildi.

Dokunulmazlığı kaldırılırsa yargılanacak

Beş sayfadan oluşan fezleke TBMM'nin takdirine sunuldu. TBMM, Özdağ'ın dokunulmazlığını kaldırırsa İYİ Partili milletvekili söz konusu suçtan yargılanabilecek.

Libya'da görevli MİT mensuplarının kimliklerinin deşifre edilmesi ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 kişi hakkında işlem yapılmıştı.
Memurlar.Net
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