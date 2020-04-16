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Kapıcısında virüs çıkan 63 daireli site karantinaya alındı

Kayseri'de 3 bloktan oluşan 63 daireli site, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 16 Nisan 2020 16:03
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Kapıcısında virüs çıkan 63 daireli site karantinaya alındı

Kayseri'de 3 bloktan oluşan 63 daireli site, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesinde bir sitede, apartman görevlisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Ekipler, karar üzerine site çevresinde önlem aldı. 63 daire bulunan sitenin sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
Anadolu Ajansı
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