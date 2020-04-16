1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Motorine 21 kuruş indirim yapıldı

Bu geceden itibaren motorin grubunda 21 kuruş indirim yapılacak
 16 Nisan 2020 16:25
Yazdır
Motorine 21 kuruş indirim yapıldı

Motorinin litre fiyatında 21 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, indirim pompa fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,16 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,29 liradan 5,08 liraya, İzmir'de 5,39 liradan 5,18 liraya inecek.

- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Motorine art arda ikinci indirim geliyor
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Motorine art arda ikinci indirim geliyor
16 Nisan 2020 09:35		 Kıymada şaşırtan fiyat farkı
16 Nisan 2020 08:24
Etil alkol zamlanınca kolonya fiyatı da arttı
15 Nisan 2020 19:36		 Motorinde indirim bekleniyor
15 Nisan 2020 11:27
Motorine 7 kuruş indirim yapıldı
10 Nisan 2020 16:35		 Motorine bir indirim daha
10 Nisan 2020 09:53
Akaryakıtta çifte indirim
09 Nisan 2020 16:20		 Benzin ve Motorinde indirim bekleniyor
09 Nisan 2020 10:13
Motorine 15 kuruş zam
08 Nisan 2020 16:36		 Motorine 15 kuruş zam gelecek
08 Nisan 2020 10:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:01 - Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı17:54 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:51 - Çocuklar sosyal medyadan kitap istedi, belediye başkanı gönderdi17:49 - Altının gramı 384,00 TL ye yükseldi17:41 - Bakanlıktan 10 çevre müfettişi çocuğa hediye tablet17:39 - İletişim Başkanlığından gazete dağıtımına ilişkin açıklama17:38 - Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile telefonda görüştü17:30 - Bylock kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı17:24 - İstanbullular sokağa çıkma yasağı öncesi yazlıklarına gidiyor17:19 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
17:16 - Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı17:12 - Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından meslektaşlarına teşekkür mektubu17:06 - ABD'de koronavirüsten bir günde 4 bin 931 kişi öldü17:05 - İstanbul Ticaret Borsası Başkanı: Milli sanayimiz doğmasaydı diğer ülkelerin insafına kalırdık16:59 - Bursa'da 3 apartman karantinada16:52 - İngiltere'de koronavirüsten son 24 saatte 861 kişi öldü16:49 - Ticaret Bakanlığı: Bu sitelerden alış veriş yapmayın16:44 - Cezaevi şantiyesinde çalışan işçiler karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Henüz salgının çıkış kolundayız
Bilim Kurul üyesi yanıtladı... Normal hayata ne zaman döneriz?
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan, işe gitmeyen memurlar için açıklama
MEB'den; Zoom, Skype, Teams açıklaması
Bakan Koca 'Bu kelimeyi unutmayacaksınız' demişti!
Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Genelge hazırlanıyor
'Adeta insanlıktan çıktık! Berberler açılsın'
Motorine art arda ikinci indirim geliyor
Alaattin Çakıcı tahliye edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
5 adet ücretsiz maske için kod gelmesi 2
rtük'ün fox tv'ye ceza vermesi 1
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 4
Okulların yeniden ne zamab açılacağı sorunsali 1
instagram'a müzik özelliği gelmesi 1
salda gölü'ne millet bahçesi yapılması 3
14.04.2020 terhislerin ertelenmesi 2
sabır 1
14.04.2020 fahrettin koca'nın açıklamaları 1
corona virüs vaka sayısı 2
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam