Gözleri daha iri göstermek için yapılan makyaj önerileri

Makyaj yaparken yüzümüzü tanımak ve gözlerimizi ön plana çıkarmak için uygun teknikleri kullanmak daha hoş bir görünüm yakalamamızı sağlıyor. Gözlerimizi ön plana çıkarırken daha büyük görünmesini sağlayacak makyaj teknikleri kullanabiliriz. Doğru teknikler ile göz alıcı bakışlar yakalamamız mümkün.

Kirpik Diplerinizi Doldurun

Bayan makyaj trendleri arasında iri gözler ön plana çıkıyor. Makyaj yaparken birçok kadın göz altına siyah kalem uyguluyor. Göz altlarına siyah kalem uygulamak gözlerin daha küçük görünmesine sebep olur. Bu nedenle siyah göz kalemlerini göz altına uygulamayın. Gözlerinizi daha büyük göstermek istiyorsanız kirpik diplerinizi siyah kalemler ile doldurabilirsiniz.

Siyah far ile de kirpik diplerinizi doldurabilirsiniz. Kirpik diplerini doldurmanız gözlerinizin daha iri görünmesini sağlar. Daha geniş bir göz makyajı elde etmek istiyorsanız göz kenarlarınıza siyah farın hafifçe taşırın. Böylece daha iti göz görünümü yakalayabilirsiniz.

Eyeliner Kullanın

Kadın makyaj tercihleri arasında gözlerinizi iri gösterecek teknikleri bulabilirsiniz. Gözleri iri göstermek için en doğru seçim eyeliner olacaktır. Göz yapınıza uygun şekilde eyeliner kullanarak gözlerinizi olduğundan daha büyük gösterebilirsiniz. Gözleriniz yuvarlak ve küçükse çekik eyeliner modeli uygulayabilirsiniz. Çekik eyeliner ile gözlerinizi daha iri gösterirken göz yapınızı da daha çekici hale getirebilirsiniz.

Göz kapaklarınız geniş değilse eyeliner çekerken mutlaka ince çekmeye dikkat edin. Kalın eyerline gözlerinizi olduğundan daha küçük gösterebilir. Genel olarak ince eyeliner ile daha havalı bir görünüm kazanabilirsiniz.

Eyeliner tekniği kullanmak istiyorsanız seçtiğiniz ürünlerin fırça yapısı da oldukça önemli. Eyeliner tercih ederken ince fırçalı ürünlerle daha kolay işlem yapabilirsiniz. Eyeliner kullanırken zorlanıyorum diyorsanız far ya da kalem de kullanabilirsiniz. Siyah göz kalemi ile gözlerinizin üzerine ince bir çizgi çekerek daha iri görünmesini sağlayabilirsiniz.

Doğru Far Rengini Bulun

Bayan tercihleri arasındaki far renkleri koyu renkler olarak öne çıkıyor. Ancak göz makyajı yaparken far kullanmak istiyorsanız göz yapınıza uygun tonları yakalamanız oldukça önemli. Göz kapaklarınız düşükse koyu renkli farlar ile daha düşük görünmesine sebep olabilirsiniz. Düşük göz kapaklarında mutlaka aydınlatıcı renkler ile destek vermeniz gerekiyor. Göz kapaklarınız genişse koyu farlar ile gözlerinizi daha iri gösterebilirsiniz. Farı uygularken içe açık renkler kullanabilir ve gözlerin bitişinde koyu renklere ağırlık verebilirsiniz.