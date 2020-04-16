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Honda Türkiye üretime devam edecek

Honda Türkiye, Kocaeli Şekerpınar'daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını bildirdi.
 16 Nisan 2020 16:30
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Honda Türkiye üretime devam edecek

Honda Türkiye, Kocaeli Şekerpınar'daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını bildirdi.

Yeni tip koronavirus (COVID-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarını 23 Mart 2020 tarihinde geçici olarak askıya alan Honda Türkiye, gerekli tüm tedbirler alınarak 20 Nisan 2020 tarihinde Kocaeli Şekerpınar'daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını bildirdi.
İhlas Haber Ajansı
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