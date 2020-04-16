Bilim Kurul üyesi yanıtladı... Normal hayata ne zaman döneriz?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara NTV'de virüs hakkında merak edilenleri yanıtladı.

- PİK NOKTASINA NE ZAMAN ULAŞACAĞIZ? NORMAL HAYATA NE ZAMAN DÖNEBİLİRİZ?

Birkaç günkü ülke rakamlarımız olumlu bir tablo sunuyor. Bunu şimdiden cevaplamak için de aslında erken. Yarın gelecek rakamlara da bakmamız gerekiyor. Normal hayata dönüşümüz kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak Mayıs sonu Haziran başı olabilir.

- KLİMANIN VİRÜSLE NASIL BİR İLİŞKİSİ VAR? KLİMA ÇALIŞTIRMANIN VİRÜSÜ YAYMAK YADA ENGEL OLMAK GİBİ ETKİLERİ VAR MI?

Eğer filtresi düzenli temizleniyorsa çok ciddi bir sorun yaratmıyor. Eğer düzenli temizlenmezse ve bakımı yapılmazsa enfeksiyon olarak klima sıkıntı yaratabilir. Ama gerçek yaşamda bu oldukça düşüktür.

- CORONAVİRÜS KUMAŞLARDA DA UZUN SÜRE YAŞIYOR MU?

Virüsün insan vücuduna giriş yolu solunum sistemi olarak gerçekleşiyor. Şu ana kadar gıdalarla ilgili bir virüs bulaşma durumu görmedik. Elinizi, yüzünüzü mutlaka yıkayınız ve yüzünüze sürmeyiniz. Bu daha korunaklı bir durumdur. Kumaşların üzerinde ise virüs bir nebze uzun yaşar. Ama kumaş üzerinde kalan virüs bizi daha mı hasta yapar, bu konuda henüz bir bulgu yok.

- BAHAR ALERJİSİ CORONAVİRÜSLE NASIL AYIRT EDİLİR? ALERJİSİ OLANLAR RİSK GRUBUNDA MI?

Corona virüste ateş daha fazla görülür, boğazda daha kesin bir ağrı ve acı olur. Corona virüs bulgularında burun akıntısı çok fazla olmaz, buunu da biliyoruz.

- HASTALANAN KİŞİ BAĞIŞIKLIK KAZANIYOR MU? TEKRAR HASTA OLMA İHTİMALİ VAR MI?

Hastalanan kişi bir miktar kazanıyor. Ama bunu bir miktar olarak biliyoruz. Ama corona virüs enfeksiyonunda böyle bir özelliğe rastlamadık. Bir miktar bağışıklık kazandığını biliyoruz ve bu yüzden de plazma tedavisine başladık. Ancak bunun süresi ne kadar olacak bilmiyoruz.

- AŞI BULUNMAZSA BÖYLE Mİ YAŞAYACAĞIZ?

Corona virüs aşısında Ocak ayı gibi belki Aralık gibi ilk uygulamayı bekliyoruz. Çok güzel sonuçlar elde ediyoruz fakat örnek vermek gerekirse de sıtma aşısı 32 senede bulundu.

Kilolu grupta hastalığın daha ağır seyrettiğini öğrenmeye başladık. Ama sigara içenler de risk oldukça yüksek.