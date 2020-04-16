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Gamze Pala'yı öldüren zanlı tutuklandı

Rize'de resepsiyon görevlisi kadını silahla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.
 16 Nisan 2020 16:41
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Gamze Pala'yı öldüren zanlı tutuklandı

Rize'de resepsiyon görevlisi kadını silahla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

Fındıklı ilçesindeki Sabancı Öğretmenevi'ne gelen S.D, resepsiyon görevlisi Gamze Pala'yla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, silahlı kavgaya dönüşen olayda Pala'yı öldürdükten sonra güvenlik güçleri ekiplerince yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- AK Parti'den Gamze Pala için taziye mesajları

Pala'nın öldürülmesiyle ilgili olarak çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, "Alçak bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Fındıklı İlçe Başkan Yardımcımız Gamze Pala kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

Milletvekili Osman Aşkın Bak ise mesajında, "Fındıklı ilçe başkan yardımcımız Gamze Pala'nın uğradığı hain saldırı sonucunda hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü yaşamaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Milletvekili Muhammed Avcı açıklamasında, "Acımız büyük. Fındıklı ilçe başkan yardımcımız Gamze Pala'nın menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kardeşimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileklerimi bildiriyorum. Mekanın cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim de "Acımız büyük. Çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle tanıdığımız kardeşimiz, Fındıklı ilçe başkan yardımcımız Gamze Pala'yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Rabbimden rahmet diliyorum. Başımız sağolsun. Bu acı olayın sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Bakan Selçuk'tan Gamze Pala açıklaması
Anadolu Ajansı
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