Cezaevi şantiyesinde çalışan işçiler karantinaya alındı
|16 Nisan 2020 16:44
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Kırşehir Valiliği, kent merkezinde yapımı devam eden cezaevi inşaatında çalışan bazı işçilere yapılan testlerin negatif çıkmasına rağmen bazı bulguların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığıyla uyuşması nedeniyle karantina süreci başlatıldığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Kırşehir'de yapımı devam eden cezaevi inşaatı şantiyesindeki çalışanlarla ilgili alınan gözetim kararı hakkında asılsız haberler yer aldığı hatırlatılarak, açıklama yapma gereği duyulduğu ifade edildi.
Cezaevi inşaatında çalışan ve aynı yerdeki şantiyede barınan bazı çalışanların rahatsızlanmaları üzerine yapılan kontrollerde koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı vurgulanan açıklamada, "Buna rağmen, bulguların bu hastalıkla uyuşması nedeniyle ilgili şahıslar hastanede gözetim altına alınmış ve çalışanların sağlığının riske edilmemesi amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla iş yerinde karantina süreci başlatılmıştır." denildi.
Çalışanların bir kısmının mevcut barınma yerlerinde gözlem altında kaldığı aktarılan açıklamada, "Diğer çalışanlar ise valiliğimizce tahsis edilen bir okulumuzun yurduna yerleştirilmişlerdir. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan bu karar, vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınmış olup, kasıtlı olarak yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
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