İngiltere'de koronavirüsten son 24 saatte 861 kişi öldü
|16 Nisan 2020 16:52
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12 bin 868'den 13 bin 729'a çıkarken, vaka sayısı da 4 bin 618 artarak 103 bin 93 oldu.
Son 24 saatte 13 bin 839 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 327 bin 608'e, tekrarla birlikte toplam test sayısı 417 bin 649'a yükseldi.
Bu arada hükümet, bugün süresi dolan kısmi karantina uygulamalarına ilişkin yeni bir karar alacak. İngiliz basını, uygulamanın uzatılacağını yazdı.
- Prens William, sahra hastanesini video bağlantısıyla açtı
Londra'nın ardından Birmingham kentinde de sahra hastanesi hizmete girdi.
Bir fuar alanının kullanıldığı ve toplam 1500 yatak kapasitesine sahip olacak hastanenin açılışını Prens William, video bağlantısıyla yaptı.
Sağlık çalışanlarını "bencillikten uzak" çabaları için öven William'ın hastaneye gitmek yerine açılışı uzaktan yapması dikkati çekti.
- 99 yaşındaki gazi, Ulusal Sağlık Hizmetleri için 14 milyon sterlin topladı
Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için para toplamak amacıyla 100 yaşından önce evinin bahçesinde 100 tur atma sözü veren 2. Dünya Savaşı gazisi Tom Moore, kampanyasını başarıyla tamamladı.
500 bin sterlin toplamak için yola çıkan Moore, kampanyasının ülke çapında büyük ilgi görmesiyle yaklaşık 14 milyon sterline ulaştı.
- Hükümet geri adım atmıştı
İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.
İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.
Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.
Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da taburcu edilmişti.
Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşmişti.
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