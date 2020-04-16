Bursa'da 3 apartman karantinada
Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında 3 apartman karantinaya alındı.
|16 Nisan 2020 16:59
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Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında 3 apartman karantinaya alındı.
Bursa Valiliği, Gürsu ilçesinde bulunan 3 apartmanın karantinaya alındığını duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında Gürsu Yenidoğan Mahallesi Alp Sokak Numara 5, İstiklal Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Numara 88 ve Kurtuluş Mahallesi Karadeniz Sokak Numara 3'te bulunan apartmanlar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile bugünden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanlarımızda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınmıştır" denildi.
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