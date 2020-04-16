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Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi
 16 Nisan 2020 17:16
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Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı

Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemeye göre 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İBB Sosyal Tesisleri civarında iki metrobüs çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemeye göre 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri aksadı.

Memurlar.Net
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