Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi
|16 Nisan 2020 17:16
|Yazdır
Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemeye göre 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İBB Sosyal Tesisleri civarında iki metrobüs çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemeye göre 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle metrobüs seferleri aksadı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı
16 Nisan 2020 18:01
|Gamze Pala'yı öldüren zanlı tutuklandı
16 Nisan 2020 16:41
|Bakan Selçuk'tan Gamze Pala açıklaması
16 Nisan 2020 15:14
|Koronavirüs tedbirlerine uymayan ve polise mukavemet gösteren 5 kişi tutuklandı
16 Nisan 2020 15:11
|Maden ocağında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
16 Nisan 2020 13:15
|Aldığı evin borcunu ödemek için çalışırken PKK'lı teröristlerce katledildi
16 Nisan 2020 11:28
|Aydın'da bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü
16 Nisan 2020 10:28
|Korona'nın bile durduramadığı vahşet: Kadın cinayeti
16 Nisan 2020 08:31
|Mahkumlara virüs hastanede bulaşmış
16 Nisan 2020 06:51
|Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan hala iz yok
15 Nisan 2020 19:40