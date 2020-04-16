Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|16 Nisan 2020 17:19
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8930
|6,8940
|6,9410
|6,9420
|Avro
|7,4980
|7,4990
|7,5510
|7,5520
|Sterlin
|8,5800
|8,6230
|8,6560
|8,6990
|İsviçre Frangı
|7,1050
|7,1400
|7,1630
|7,2000
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8850
|6,9350
|6,9250
|6,9750
|Avro
|7,4800
|7,5400
|7,5300
|7,5900
|Sterlin
|8,4650
|8,6580
|8,5620
|8,7550
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