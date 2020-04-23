SORU: 28.12.1987 -01.08.1989 tarihlere arasında bağ-kur hizmetim var. 01.08.1989 tarihinden 18.12.2019 tarihine kadar memurluk yaptım. 18.12.2019 tarihirde yüksek disiplin kurulunca ihraç edildim. Ancak SGK maaşı bağladı ama ikramiyemi vermedi. Hizmet birleştirmesi yaptım.

CEVAP: Memurluktan ihraç edilenlere emekli ikramiyesi neden ödenmez? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

Memurlara emekli ikramiyesi nasıl ödenmektedir:

Memurlara emekli ikramiyeleri emekli olduklarında, yani emekli aylığı bağlandığında yapılan bir ödeme şeklidir ve uygulamasının dayanağı da 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde bulunur.

Bu madde hükmü gereği; Tüm hizmetleri memurluk hizmeti olanların istekleri üzerine emekli olduklarında emekli ikramiyesi ödenmesinde hiçbir koşul aranmaz ve aylığı bağlandığında ödeme yapılır.

Memurluk hizmetleri ile birlikte işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri bulunanlardan istekleri üzerine emekli olduklarında yine emekli ikramiyesi ödenmesinde hiçbir koşul aranmaz ve aylığı bağlandığında ödeme yapılır.

ANCAK,

Memurluk hizmetleri ile birlikte işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri bulunanlardan görevlerinin sona ermesi, Kurumları tarafından ihraç edilme hali ile son bulmuşsa, bu defa emekli ikramiyesi ödenmesinde koşullar aranır ve bu koşulların neler olduğuna da 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmüne bakılır. Yani, işçilere kıdem tazminatı ödemelerinde şayet kıdem tazminatı ödenmesi şartlarını taşımayanlara nasıl kıdem tazminatı ödenmiyorsa bu durum kıyas alınarak memurluktan ihraç edilenlere de memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi tutarları ödenmemektedir.

Özetle,

- Memurun SSK'lı, Bağ-Kurlu hizmetleri yoksa, sadece memurluk hizmeti varsa emekli ikramiyesi ödeniyor.

- Ancak, memurun SSK'lı, bağ-kurlu hizmetleri varsa ve görevden ayrılma ihraç, göreve son şeklinde Kurumları tarafından sonlandırılmışsa memurluk hizmetine emekli ikramiyesi ödenmiyor, bu durumda 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmünün kuralları kıyasen uygulanıyor,

- Emekli aylığı bağlanmasında memur ihraç edilse de, tutuklu olsa da, hüküm giymiş olsa da sorun olmuyor, emekli aylığı bağlanması için yaş ve hizmet şartını taşıması yeterli olmaktadır.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz; Sosyal Güvenlik Kurumunun size memurluk hizmet sürelerinize karşılık emekli ikramiyesi ödememesi mevcut kanunlarda var olan hükümlerin uygulanması sonucu olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda tavsiyemiz Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat neticesinde olumsuz cevap alınma halinde dava açmak olacaktır. Eğer idare mahkemesi veya Danıştay'da yaşanan soruna çözüm bulunamaması halinde, bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesine başvurulmalıdır.