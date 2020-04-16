Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile telefonda görüştü
Görüşmede yeni tip koronavirüs ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı
|16 Nisan 2020 17:38
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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