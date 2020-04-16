1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altının gramı 384,00 TL ye yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin liraya yükseldi
 16 Nisan 2020 17:49
Yazdır
Altının gramı 384,00 TL ye yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 382 bin lira, en yüksek 384 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 384 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 720 milyon 535 bin 235,62 lira, işlem miktarı ise 4.548 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 722 milyon 986 bin 687,75 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat, Goldtrans Hediyelik Eşya ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 381.000,001.712,00
En Düşük 382.000,001.720,00
En Yüksek384.000,001.735,00
Kapanış384.000,001.720,00
Ağırlıklı Ortalama 383.252,241.720,25
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.720.535.235,62
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.548,36
Toplam İşlem Adedi277
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar oldu?
16 Nisan 2020 17:54		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
16 Nisan 2020 17:19
Merkez Bankası rezervleri azaldı
16 Nisan 2020 15:21		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
16 Nisan 2020 13:13
Çeyrek altın ne kadar?
16 Nisan 2020 12:47		 Gün ortası döviz fiyatları
16 Nisan 2020 11:48
Gram altın 383 lira seviyelerinde
16 Nisan 2020 11:19		 Borsa güne yükselişle başladı
16 Nisan 2020 10:17
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü!
15 Nisan 2020 20:47		 Polisten maske tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
15 Nisan 2020 20:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:01 - Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı17:54 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:51 - Çocuklar sosyal medyadan kitap istedi, belediye başkanı gönderdi17:49 - Altının gramı 384,00 TL ye yükseldi17:41 - Bakanlıktan 10 çevre müfettişi çocuğa hediye tablet17:39 - İletişim Başkanlığından gazete dağıtımına ilişkin açıklama17:38 - Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile telefonda görüştü17:30 - Bylock kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı17:24 - İstanbullular sokağa çıkma yasağı öncesi yazlıklarına gidiyor17:19 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
17:16 - Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı17:12 - Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından meslektaşlarına teşekkür mektubu17:06 - ABD'de koronavirüsten bir günde 4 bin 931 kişi öldü17:05 - İstanbul Ticaret Borsası Başkanı: Milli sanayimiz doğmasaydı diğer ülkelerin insafına kalırdık16:59 - Bursa'da 3 apartman karantinada16:52 - İngiltere'de koronavirüsten son 24 saatte 861 kişi öldü16:49 - Ticaret Bakanlığı: Bu sitelerden alış veriş yapmayın16:44 - Cezaevi şantiyesinde çalışan işçiler karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Henüz salgının çıkış kolundayız
Bilim Kurul üyesi yanıtladı... Normal hayata ne zaman döneriz?
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan, işe gitmeyen memurlar için açıklama
MEB'den; Zoom, Skype, Teams açıklaması
Bakan Koca 'Bu kelimeyi unutmayacaksınız' demişti!
Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Genelge hazırlanıyor
'Adeta insanlıktan çıktık! Berberler açılsın'
Motorine art arda ikinci indirim geliyor
Alaattin Çakıcı tahliye edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 1
tbmm'nin 45 günlük tatile girmesi 2
koç holding'ten millete zırnık yok 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 3
rtük'ün fox tv'ye ceza vermesi 1
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 4
tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışmak 2
22 yaşındaki öğrencinin corona virüsünden ölmesi 1
gram altın 1
14.04.2020 terhislerin ertelenmesi 2
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam