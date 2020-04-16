Çeyrek altın ne kadar oldu?
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 627,00 liradan işlem gördü
|16 Nisan 2020 17:54
|Yazdır
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 386,20 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 627,00 lira, Cumhuriyet altını 2.565,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 386,20 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|381,80
|382,00
|386,00
|386,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.516,00
|2.537,00
|2.544,00
|2.565,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|348,50
|352,50
|352,00
|356,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.459,00
|2.479,00
|2.486,00
|2.506,00
|Yarım Ziynet
|1.230,00
|1.240,00
|1.243,00
|1.253,00
|Çeyrek Ziynet
|615,00
|620,00
|622,00
|627,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Altının gramı 384,00 TL ye yükseldi
16 Nisan 2020 17:49
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
16 Nisan 2020 17:19
|Merkez Bankası rezervleri azaldı
16 Nisan 2020 15:21
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
16 Nisan 2020 13:13
|Çeyrek altın ne kadar?
16 Nisan 2020 12:47
|Gün ortası döviz fiyatları
16 Nisan 2020 11:48
|Gram altın 383 lira seviyelerinde
16 Nisan 2020 11:19
|Borsa güne yükselişle başladı
16 Nisan 2020 10:17
|Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü!
15 Nisan 2020 20:47
|Polisten maske tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
15 Nisan 2020 20:32