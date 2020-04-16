Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı
|16 Nisan 2020 18:01
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Bartın'da bir şahıs, arazi ve miras konusu nedeniyle tartıştığı abisini tüfekle vurarak öldürdü, yeğenini ise yaraladı.
Olay, Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Paşalılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 yıldan bu yana arazi ve miras tartışması nedeniyle kardeşi ile kavgalı olan Hüseyin B. (46), oğlu Berat (21) ile birlikte kavgalı olduğu kardeşi Mustafa B.'nin (44) fındıklıktaki yazlık evine gitti. Ağabey ve kardeşinin tartışması bir süre sonra şiddetlendi. Bu sırada evde bulunan tüfeği alan Mustafa B., ağabeyi ve yeğenine kurşun yağdırdı. Hüseyin B. tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Berat ise yaralandı. Yaralanan Berat B., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken, babası Hüseyin B.'nin cansız bedeni cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Mustafa B. ise jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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