Sayıştay, 20 belediyenin istisnai kadroyu istismar ettiğini tespit etti
|17 Nisan 2020 14:30
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Sayıştay tarafından 2018 yılı denetim raporlarını incelediğimizde; 20 belediye ile ilgili olarak "Özel Kalem Müdürlüğü Kadrosuna Yapılan Atamalarında Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması" bulgusunun yer aldığını görüyoruz.
Söz konusu bulguları tek tek incelediğimizde; tüm belediyelerde Özel Kalem Müdürlüğü kadrolarına sınavsız atama yapılarak, bu kadrolarda müthiş bir keyfiyetin olduğunu, buraya atanan kişilerin çok kısa süre görev yaptıktan sonra kurum içinde diğer kadrolara veya başka kurumlara naklen geçtiği, Özel Kalem Müdürlüğü kadrosundan usulsüz şekilde Mühendis kadrolarına tekrar sınavsız atamaların yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Aynı Belediye Başkanı döneminde bile 17 defa Özel Kalem Müdürlüğüne atama yapılmış ve bunun 16'sı başka kadrolara atanarak bu yöntemle gerek kendi belediye bünyesine gerekse diğer kurumlara naklen memur atanmıştır.
Nereden tutsan elinden kalınacak bu durumla ilgili olarak aşağıda sizlere sunulan tüm Sayıştay Denetim Raporlarında; Sayıştay Genel Kurulunun 04 Nisan 2005 tarih ve 5119/1 numaralı kararlarına atıf yapılarak, "İstisnai memuriyete açıktan atanıldıktan sonra, diğer memur kadrolarına atanılma hususuna ilişkin 657 sayılı Kanun'da açık bir düzenlemenin olmadığı, ancak açıktan istisnai memuriyete atanan kişinin naklen diğer memur kadrolarına atanabilecekleri kabul edilse bile, BU KONUDA AÇILMIŞ SINAVLARA GİRMİŞ VE BAŞARILI OLMUŞ KİŞİLERİN ATAMAYI BEKLEDİKLERİ BİR DURUMDA, bu sınavlara girmediği halde bazı kişilerin istisnai memurluklar kullanılarak diğer memurluk kadrolarına atanmaları, devlet memurluğu alımı için duyurulan sınava katılarak başarılı olmuş ve atamayı bekleyen kişiler aleyhine haksız bir durum yarattığı, ayrıca, sınavlarda başarılı olarak atanmayı bekleyenler varken, istisnai memurluk kadrolarının sınavsız devlet memurluğu teminine yönelik uygulamaya dönüştürülmesi, bu memuriyete atanmada tanınan kolaylığın istismarı anlamına geldiğinin" altı çizilmiştir.
İşin bir diğer "trajikomik" tarafı ise, belediyelerin Sayıştay'a yaptığı savunmalara baktığımızda; Özel Kalem Müdürlüğüne yapılan bu atamaların İçişleri Bakanlığının onayıyla gerçekleştiğini belirtmeleridir. Devletin en üst denetim mekanizmasının usulsüz bir yöntem olduğunu şiddetle vurguladığı ve raporlarına yazdığı bir konuda, "o dönemde" mahalli idarelerin bağlı olduğu Bakanlığın izni ile Özel Kalem Müdürlüklerine çok fazla sayıda atama yapılması da mevcut kamu yönetimindeki sorunları ortaya koyuyor!
Ancak, burada şunu ifade etmemizde yarar var. 12 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile birlikte belediyelerin Özel Kalem Müdürlükleri de dahil olmak üzere, istisnai kadrolara yapılacak açıktan atamalar için Cumhurbaşkanlığı izni gerekmektedir.
Bu kararın, belediyelerdeki bu keyfi durumu engellemek için mi yoksa yeni hükümet sistemi ile birlikte onay makamının Cumhurbaşkanı olması gerektiği için mi alındığını biz bilemeyiz. Genelgenin olumlu ya da olumsuz sonuçlarını ilerleyen yıllardaki Sayıştay Denetim Raporları bizle gösterecektir.
Son olarak, aşağıda yer alan 20 belediyede ilgili tarihlerde hangi parti yönetiminin olduğunu biz merak edip araştırmadık. Siz isterseniz araştırabilirsiniz. Bizim bu konuyu gündeme getirmemizdeki temel amaç; her türlü atamanın keyfiyetten uzak, hakkaniyetle ve sınavla yapılmasını sağlayacak insanların illa bir partiye mensup olması gerekmediğini, adalet duygusu olan her kişinin bu konudan rahatsız olması gerektiğini sizlerle paylaşmaktı!
SAYIŞTAY DENETİM RAPORLARINA GÖRE BELEDİYELERDE BULGULAR
|
BELEDİYE ADI
|
BULGU NUMARASI VE ADI
|
DENETİM RAPORU
|
BULGUNUN ÖZETİ
|
BELEDİYENİN SAVUNMASI
|
Adana Büyükşehir Belediyesi
|
1. Özel Kalem Müdürlüğü Kadrosuna Yapılan Atamanın Amaca Uygun Olmaması
|
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(Sayfa 22-24)
|
Lise mezunu bir kişi Belediyenin Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna 29.05.2018 tarihinde ataması yapılmış, sadece 2 gün sonra 31.05.2018 tarihinde bu görevden memuriyet kadrosuna geçirilmiştir.
|
Kamu idaresi cevabında; "Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna yapılan atamalar yukarıdaki kanun maddeleri dikkate alınarak ve ilgili Bakanlıktan alınan onay neticesinde yapılmakta olup, Özel Kalem Müdürlüğüne yapılacak atamalara ilişkin ilgili kanun, yönetmelik ve Bulgu'da belirtilen hususlar dikkate alınarak işlem tesis edilecektir." demiştir.
|
Ankara Kahramankazan Belediyesi
|
13. Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamaların Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması
|
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(Sayfa 47-50)
|
2016-2018 yılları arasında Özel Kalem Müdürlüğüne Bakanlık onayıyla toplamda 5 kişi açıktan atanmıştır. Bu kişilerin bir kısmı ilgili kadroya atandıktan 10 gün, 26 gün, 45 gün gibi kısa süreler içerisinde memur olarak başka bir kadroya veya başka bir kamu kurumuna naklen atanmıştır.
|
Kamu idaresi cevabında; "Belediyenin nüfusu, sanayi potansiyeli, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişimi dikkate alınarak, bölge halkına daha verimli bir şekilde hizmet götürülmesi ve ilçe halkına verilen hizmetlerin aksamadan yapılabilmesi amacı ile Belediyece Özel Kalem Müdürlüğüne yapılan atamaların; 657 sayılı DMK'nın 59 ve 60'ıncı maddeleri ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 03.06.2009 tarih ve 14626 sayılı 2009/50 No.lu Genelgesinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak ayrıca, İçişleri Bakanlığından alınan Bakan Onaylı izin yazılarına istinaden yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre atamanın yapıldığını" ifade edilmiştir.
|
Ankara Keçiören Belediyesi
|
34. Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamaların Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması
|
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(Sayfa 103-107)
|
Belediye Başkanı'nın seçilmiş olduğu 2009 yılından bu yana toplamda 2 seçim dönemi geçirdiği, söz konusu iki dönemde özel kalem müdürlüğü kadrosuna 17 farklı kişinin atandığı, bu atamaların 16' sının açıktan atama yoluyla yapıldığı görülmüştür.
Atanan kişilerin 6'sı naklen başka kurumlara atanmıştır.
|
Kamu idaresi cevabında; "2009 yılından itibaren Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğüne atamalar, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdare Genel Müdürlüğünün 2009/50 sayılı genelgesi ve 2018/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 59'uncu ve 61/A maddelerine göre yapılacak açıktan atama işlemleri için (Cumhurbaşkanlığından izin alınacaktır) doğrultusunda ve 657 sayılı DMK'nın 59'uncu maddesine istinaden açıktan atama izni alınmak suretiyle yapılmıştır. Bundan sonraki yapılacak atama işlemlerinde de gereken hassasiyet gösterilecektir." denilmiştir.
|
Ankara Pursaklar Belediyesi
|
11. Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamaların Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması
|
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(Sayfa 52-56)
|
9 yılda 8 defa özel kalem müdürü ataması yapılmıştır. Bunlardan 4 tanesi diğer kurumlara naklen atanmıştır.
|
Kamu idaresi cevabında; "Bahse konu atamalar Başkanlığımızın gerek iş ve işlemleri gerekse ziyaretçi yoğunluğu göz önünde bulundurularak, mevzuat kapsamı içerisinde yapılmıştır. Ancak atanan kişilerin başka kurumlara naklen gitmesi gibi durumlarda hizmetlerin devamlılığı ilkesi göz önünde bulundurularak, yeni atamalar yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte daha titiz davranılacaktır." denilmektedir.
|
Ankara Yenimahalle Belediyesi
|
18. Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamalara İlişkin Tespit Edilen Hususlar
|
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(Sayfa 63-66)
|
2009-2018 yılları arasında aynı belediye başkanın başkanlığı döneminde açıktan 7 Özel Kalem Müdürü ataması yapılmıştır. Önce atanan kişinin mühendis kadrosuna atandığı, daha sonra bu kişinin vekaleten yürüttüğü özel kalem müdürlüğü döneminde dört kişinin daha atamasının yapılarak başka kadrolara geçişi sağlanmıştır.
|
Kamu idaresi cevabında; "...657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 uncu maddesine istinaden istisnai (Özel Kalem Müdürlüğü) memurluklara yapılan atamalarda İçişleri Bakanlığından izin alınarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılmıştır" denilmiştir.
|
Bursa Nilüfer Belediyesi
|
9. Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamaların Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması
|
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(Sayfa 36-38)
|
2009-2018 yılları arasında iki dönemde de aynı Belediye Başkanı seçilmesine rağmen özel kalem müdürlüğü kadrosuna 5 farklı kişi atanmış, bu atamalardan yalnızca 1 tanesi devlet memurları arasından yapılmıştır. Diğer atamalar açıktan atama suretiyle gerçekleştirilmiştir.
|
Kamu idaresi cevabında; ''2010 ve 2018 yılında yapılan Özel Kalem Müdürü atamaları ilgili kadronun boş olması nedeniyle ihtiyaç doğrultusunda yapılmış atamalar olup, bundan sonra da 59. Madde kapsamında yapılacak atamalarda amacı dışında uygulamaya mahal verilmemesi sağlanacaktır.'' denilmektedir.
|
Çorum Belediyesi
|
18. Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamaların Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması
|
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(Sayfa 58-62)
|
Belediyenin son 2014-2018 yılları içerisinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna 7 kişiyi atadıktan sonra çoğunun kısa bir süre belediyede görev yaptıktan sonra çeşitli görevlere veya diğer kurumlara naklen atamasının yapılmıştır.
|
Kamu idaresi cevabında; "Belediyemiz Özel Kalem Müdürü Kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu Maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığının 03.06.2009 tarih ve 14626 sayılı genelgeleri doğrultusunda Bakanlık İzni ile atama yapılmaktadır." denilmektedir.
|
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
|
18. Özel Kalem Müdürlüğüne, Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Atama Yapılması
|
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(Sayfa 41-44)
|
Özel Kalem Müdürlüğünde görevli kişi veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanmış, bu kadroya ise başka birisi açıktan atanarak sadece 7 gün görev yaptıktan sonra Lice Belediyesinde Zabıta Müdürü olarak işe başlatılmıştır.
|
Kamu idaresi cevabında; "Kurumca Özel Kalem Müdürlüğüne yapılan atamalarda yasal sürecin izlenmiş olduğu, kurum dışı atamalarda Bakanlık onayının alındığı, bulguda belirtilen eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durumun oluşmamasına dikkat edileceği belirtilmektedir." denilmiştir.
|
İstanbul Bağcılar Belediyesi
|
19. Özel Kalem Müdürlüğü Üzerinden Müdür ve Mühendislik-Mimarlık Kadrolarına Mevzuata Aykırı Atama Yapılması
|
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(Sayfa 82-86)
|
Dört kişi özel kalem müdürlüğü kadroları üzerinden mimar veya mühendis vb. kadrolara unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın atanmıştır.
|
Kamu idaresi cevabında; özetle "...yapılan tüm atamaların mevzuata uygun olduğu, yapılan işlemlerin hukuka ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiği, tüm bu işlemler, idari hizmetin en güzel ve en hızlı şekilde yürütülmesi için yapılmıştır." denilmiştir.
|
İstanbul Başakşehir Belediyesi
|
9. Özel Kalem Müdürlüğü Kadrosu Üzerinden Mühendis Kadrosuna Yapılan Atamanın Mevzuata Aykırı Olması
|
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(Sayfa 48-50)
|
Özel kalem müdürlüğü kadrosu üzerinden unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın mühendis kadrosuna atama yapılmıştır.
|
Kamu idaresi cevabında; "Bulgudaki tespit ve tavsiyeler göz önünde bulundurularak Görevde Yükselmeye tabi kadrolara yapılan atamalarda; Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin öngördüğü şekilde işlem tesis edilmesi hususunda gereken hassasiyet gösterilecektir." denilmiştir.
|
İstanbul Başakşehir Belediyesi
|
16. Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamaların Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması
|
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(Sayfa 69-73)
|
Son beş yılda Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna 12 atama yapılmıştır. Bunun 9'u diğer kurumlara naklen atanmış, geri kalanı da Memur kadrolarına atanmıştır.
|
Kamu idaresi cevabında; özetle "......... özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılan atamalarda belediyede çalışan memurlar öncelikli olarak değerlendirilmekle birlikte açıktan atama yapılması gereği de hasıl olmuştur. Bununla birlikte açıktan atamalarda atanan kişinin bir seçim dönemi boyunca çalışabilecek ehliyet ve liyakate sahip olması gerekliliği gözetilmekle birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda söz konusu kadroya atananların diğer memuriyet kadrolarına atanmalarının önünde hukuki bir engel bulunmadığından atanan kişilerin nakil vb. istemlerine istinaden işlem yapılması gerekmiştir. Ancak bundan sonraki süreçte işbu bulgu kapsamında atama yapılmasını gerektiren durumlar söz konusu olduğunda atanan kişilerin bir seçim dönemi boyunca çalışabilecek ehliyet ve liyakate sahip olması hususunda azami özen gösterilerek hareket edilecektir." denilmiştir.
|
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi
|
16. Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamaların Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması
|
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(Sayfa 60-63)
|
2012-2018 yılları arasında özel kalem müdürlüğüne yedi personelin tamamının açıktan atandığı ve çoğunlukla 1,5 ay olmak üzere 1 ila 8 ay arasında görev yaptıktan sonra memur kadrolarına veya naklen başka kurumlara atandığı tespit edilmiştir.
|
Kamu idaresi cevabında; özetle, "İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2009/50 sayılı Genelgesi'nin Özel Kalem Müdürü istihdamında uyulacak esas ve usulleri içeren hükümlerine yer verilmiştir. Bununla birlikte bahse konu müdürlük kadrosuna yapılan açıktan atamalarda belediyecilik tecrübesi ile birlikte ehliyet ve liyakat sahibi olma, en az lise dengi ve üzeri yükseköğrenim tahsili görmüş olma gibi kriterler gözetilerek eşitlik ilkesinin gözetilmiş olduğu, 2012-2018 yılları arasında yapılan atamalarda mezkür Genelge'ye uygun hareket edildiği ve söz konusu Genelge'de bir çalışma dönemi içerisinde kaç adet Özel Kalem Müdürü açıktan ataması izni alınacağına dair ibare bulunmadığı, ayrıca Özel Kalem Müdürlerinin beklenen ihtiyacı karşılayamaması üzerine Belediye Başkanının yazılı talimatına binaen yeni atamaların yapıldığı ifade edilmiştir." denilmiştir.
|
İstanbul Kartal Belediyesi
|
25. Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamanın Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması
|
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(Sayfa 91-94)
|
2018 yılı içerisinde Özel Kalem Müdürlüğüne 10.04.2018 ve 21.12.2018 tarihlerinde iki adet açıktan atama yapıldığı tespit edilmiştir. 21.12.2018 tarihli atamanın Bakanlık izninin daha önceden alındığı, söz konusu kişinin ise 02.01.2019 tarihinde başka bir kamu kurumuna nakil olduğu, 10.04.2018 tarihli atama için ise Bakanlıktan onay alınmadığı, söz konusu kişinin de 20.04.2018 tarihinde genel idare hizmetleri sınıfından 5. dereceli memur kadrosuna atandığı görülmüştür. Sonuç olarak, Bakanlık onayı alınmadan atama yapılmıştır.
|
Kamu idaresi cevabında; özetle; "Belediyelerin özel kalem müdürlüklerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59'uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklardan oldukları, Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması kaydıyla yine Kanun'un atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri ile bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile bu kadrolara açıktan ve naklen atama yapılabileceği, 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre belediyelerde atamaya yetkili amirin Belediye Başkanı olmasından dolayı söz konusu personelin Belediye Başkanı tarafından atandığı, her ne kadar bulguda aktarılan Genelge'ye göre Bakanlık iznine bağlı atama yapılacağı düzenlenmiş ise de yerel yönetimler üzerinde idari yetkinin ancak kanunla yapılabileceği" ifade edilmiştir.
|
İstanbul Sancaktepe Belediyesi
|
25. Özel Kalem Müdürlüğü Kadrosuna İçişleri Bakanlığının İzni Alınmadan Açıktan Atama Yapılması ve İlgili Kadronun Amacı Dışında Kullanılması
|
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(Sayfa 66-68)
|
2009 ve 2019 yılları arasında Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna 30 kişinin ataması gerçekleştirilmiştir. Bu atamalardan yalnızca 2 tanesi için İçişleri Bakanlığından izin alınmıştır. Atananlardan bir kısmı diğer kamu kurumlarına naklen memur olarak gitmiştir. Geri kalanları ise Belediyenin kendi bünyesinde çeşitli memur kadrolarına atanmışlardır.
|
Kamu idaresi cevabında özetle; "İçişleri Bakanlığının genelge ile özel kalem müdürlüğü kadrolarına atama izni verme yetkisinin olmadığını, atamaya yetkili amirin Belediye Başkanı olduğu ve bu yetkisini kullanarak norm kadro bulunması halinde atama yapıldığını" ifade etmiştir.
|
İstanbul Sancaktepe Belediyesi
|
26. Özel Kalem Müdürlüğü Üzerinden Müdür ve Zabıta Memurluğu Kadrolarına Mevzuata Aykırı Atama Yapılması
|
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(Sayfa 69-71)
|
Özel kalem müdürlüğüne atanmış kişinin hizmet ve sınav şartını sağlamadan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne, yine ilk ataması özel kalem müdürlüğüne yapılan başka bir kişinin ise mevzuattaki şartları sağlamadan zabıta memurluğuna ataması yapılmıştır.
|
Kamu idaresi cevabında; "25.12.2006 tarihli İçişleri Bakanlığı onaylı istisnai memuriyet hakkını ihraz etmiş bulunan .....'nin 07.03.2007 tarihli atama onayı ile Temizlik İşleri Müdürü kadrosuna atamasının yapılmasının aykırılığına ilişkin tenkitleriniz doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır. Özel kalem müdürlüğü kadrosu üzerinden Zabıta Memurluğu kadrosuna ataması yapılan ....'ye ilişkin; söz konusu atamanın mevzuata aykırılığının olmadığı değerlendirilmektedir." denilmektedir.
|
Kastamonu Belediyesi
|
4. Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamaların Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması
|
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(Sayfa 18-21)
|
2015-2018 yılları içerisinde toplam 5 (beş) personel özel kalem müdürlüğü kadrosuna atanmıştır. Bunlardan 4'ü daha sonra çeşitli görevlere veya diğer kamu idarelerine atanmış; naklen ataması yapılan bu 4 kişinin özel kalem müdürlüğü kadrosunda üç hafta ile on hafta arasında çalıştığı tespit edilmiştir.
|
Kamu idaresi cevabında; "Başkanlığımız bünyesinde Özel Kalem Müdürlüğüne yapılan atamalar ilgili genelge doğrultusunda İçişleri Bakanlığının izni ile yapılmış olup, bundan sonra yapılacak atamalarda rapordaki hususlara dikkat edilecektir." denilmektedir.
|
Kocaeli Başiskele Belediyesi
|
17. Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamaların Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması
|
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(Sayfa 48-51)
|
Özel kalem müdürlüğü kadrosuna son seçim dönemi içerisinde 5 farklı kişinin atandığı ve hepsinin açıktan atama yapılması suretiyle gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
|
Kamu idaresi cevabında; "Özel Kalem Müdürlüğüne yapılan atamalar 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanununun 59. Maddesine istinaden İç İşleri Bakanlığından izin alınarak yapılmıştır. Bundan sonra olabilecek atamalarda bulgu maddesi göz önünde bulundurularak işlem tesis edilecektir." denilmiştir.
|
Malatya Büyükşehir Belediyesi
|
5. İstisnai Memuriyet Kadrosu Olan Özel Kalem Müdürlüğüne Atanan Kişilerin, Bir Süre Sonra Sınavsız Olarak Sınavla Girilebilecek Memur Kadrolarına Naklen Atanmaları
|
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(Sayfa 28-31)
|
Son 5 yıl içerisinde toplam 6 personelin (son 1 yıl içinde ise 3 personel) Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atandıktan sonra çeşitli görevlere ataması yapılmıştır.
|
Kamu idaresi cevabında; Yasal süre içeresinde kamu idaresi tarafından bulguya cevap verilmemiştir.
|
Manisa Şehzadeler Belediyesi
|
4. Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamaların Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması
|
Rapora ulaşmak için TIKLAYINIZ.
(Sayfa 18-21)
|
Seçim dönemi içerisinde özel kalem müdürlüğü kadrosuna açıktan 5 atama gerçekleştirilmiş, ataması yapılan kişilerden 3'ü kısa bir süre sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmıştır.
|
Kamu idaresi cevabında; "özel kalem müdürlüklerine yapılan atamaların yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapıldığı, yeni dönemde bulguda belirtilen hususlara özen gösterileceği" belirtilmiştir
|
Sakarya Adapazarı Belediyesi
|
5. Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamaların Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması
|
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(Sayfa 27-30)
|
2011-2018 yılları arasında 6 kişinin özel kalem müdürlüğüne atandığı, bunlardan 5'nin başka kurumlara naklen atandığı görülmüştür. Ayrıca, belediye bu atamalar için İçişleri Bakanlığından izin de almamıştır.
|
Kamu idaresi cevabında; "Bugüne kadar her ne kadar atamalar için İçişleri Bakanlığından izin alınmamış ise de; bu süreçten sonra 2018/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığından izin alınacağı" ifade edilmiştir.
|
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
|
13. İstisnai Memuriyet Kadrosu Olan Özel Kalem Müdürlüğüne Atanan Kişilerin Bir Süre Sonra Sınavsız Olarak Sınavla Girilebilecek Memur Kadrolarına Naklen Atanmaları
|
Rapora ulaşmak için TIKLAYINIZ.
(Sayfa 41-44)
|
2014-2018 yılları arasında Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna, 7 atama yapılmıştır. Bunlar 25 gün gibi kısa süreler görev yaparak kurum içinde farklı kadrolara atanmıştır.
|
Kamu idaresi cevabında; özetle; "özel kalem müdürü kadrosuna yapılan atamaların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 uncu maddesi çerçevesinde İçişleri Bakanlığı onayına istinaden gerçekleştirildiği belirtilmiştir. İleride gerçekleştirilecek özel kalem müdürü atamalarında söz konusu atamaların memuriyet kadrolarına sınavsız geçiş yöntemi olarak kullanılmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterileceği" ifade edilmiştir.
|
Samsun Büyükşehir Belediyesi
|
22. Özel Kalem Müdürlüğünün memuriyete sınavsız giriş aracı olarak kullanılması
|
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(Sayfa 69-73)
|
Son 10 yılda aynı Belediye Başkanı görevde olmasına rağmen özel kalem müdürlüğü kadrosuna 10 farklı kişi atanmıştır, bu atamalardan 9'u açıktan atama yoluyla gerçekleşmiştir. Özel kalem müdürlüğüne atanan 9 kişinin 2 ay bile görevde kalmadığı bu 9 kişiden 8'inin açıktan atanan özel kalem müdürleri olduğu ve kısa görev sürelerinden sonra memurluğa ilişkin unvanlara atandığı, en uzun süreyle görevde kalan özel kalem müdürünün ise 1 yıl 2 ay 13 gün bu görevi yaptığı ardından ekonomist unvanıyla memuriyete geçirildiği görülmüştür.
|
Kamu idaresi cevabında; "Belediyemiz Özel kalem Müdürlüğüne yapılacak atamalar, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce 03.06.2009 tarih ve 14626 sayılı Genelge doğrultusunda yapılmaktadır. Bulgu da belirtilen hususlar dikkate alınacaktır." denilmektedir
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