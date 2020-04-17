Sayıştay, 20 belediyenin istisnai kadroyu istismar ettiğini tespit etti

Sayıştay tarafından 2018 yılı denetim raporlarını incelediğimizde; 20 belediye ile ilgili olarak "Özel Kalem Müdürlüğü Kadrosuna Yapılan Atamalarında Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması" bulgusunun yer aldığını görüyoruz.

Söz konusu bulguları tek tek incelediğimizde; tüm belediyelerde Özel Kalem Müdürlüğü kadrolarına sınavsız atama yapılarak, bu kadrolarda müthiş bir keyfiyetin olduğunu, buraya atanan kişilerin çok kısa süre görev yaptıktan sonra kurum içinde diğer kadrolara veya başka kurumlara naklen geçtiği, Özel Kalem Müdürlüğü kadrosundan usulsüz şekilde Mühendis kadrolarına tekrar sınavsız atamaların yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Aynı Belediye Başkanı döneminde bile 17 defa Özel Kalem Müdürlüğüne atama yapılmış ve bunun 16'sı başka kadrolara atanarak bu yöntemle gerek kendi belediye bünyesine gerekse diğer kurumlara naklen memur atanmıştır.

Nereden tutsan elinden kalınacak bu durumla ilgili olarak aşağıda sizlere sunulan tüm Sayıştay Denetim Raporlarında; Sayıştay Genel Kurulunun 04 Nisan 2005 tarih ve 5119/1 numaralı kararlarına atıf yapılarak, "İstisnai memuriyete açıktan atanıldıktan sonra, diğer memur kadrolarına atanılma hususuna ilişkin 657 sayılı Kanun'da açık bir düzenlemenin olmadığı, ancak açıktan istisnai memuriyete atanan kişinin naklen diğer memur kadrolarına atanabilecekleri kabul edilse bile, BU KONUDA AÇILMIŞ SINAVLARA GİRMİŞ VE BAŞARILI OLMUŞ KİŞİLERİN ATAMAYI BEKLEDİKLERİ BİR DURUMDA , bu sınavlara girmediği halde bazı kişilerin istisnai memurluklar kullanılarak diğer memurluk kadrolarına atanmaları, devlet memurluğu alımı için duyurulan sınava katılarak başarılı olmuş ve atamayı bekleyen kişiler aleyhine haksız bir durum yarattığı, ayrıca, sınavlarda başarılı olarak atanmayı bekleyenler varken, istisnai memurluk kadrolarının sınavsız devlet memurluğu teminine yönelik uygulamaya dönüştürülmesi, bu memuriyete atanmada tanınan kolaylığın istismarı anlamına geldiğinin" altı çizilmiştir.

İşin bir diğer "trajikomik" tarafı ise, belediyelerin Sayıştay'a yaptığı savunmalara baktığımızda; Özel Kalem Müdürlüğüne yapılan bu atamaların İçişleri Bakanlığının onayıyla gerçekleştiğini belirtmeleridir. Devletin en üst denetim mekanizmasının usulsüz bir yöntem olduğunu şiddetle vurguladığı ve raporlarına yazdığı bir konuda, "o dönemde" mahalli idarelerin bağlı olduğu Bakanlığın izni ile Özel Kalem Müdürlüklerine çok fazla sayıda atama yapılması da mevcut kamu yönetimindeki sorunları ortaya koyuyor!

Ancak, burada şunu ifade etmemizde yarar var. 12 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile birlikte belediyelerin Özel Kalem Müdürlükleri de dahil olmak üzere, istisnai kadrolara yapılacak açıktan atamalar için Cumhurbaşkanlığı izni gerekmektedir.

Bu kararın, belediyelerdeki bu keyfi durumu engellemek için mi yoksa yeni hükümet sistemi ile birlikte onay makamının Cumhurbaşkanı olması gerektiği için mi alındığını biz bilemeyiz. Genelgenin olumlu ya da olumsuz sonuçlarını ilerleyen yıllardaki Sayıştay Denetim Raporları bizle gösterecektir.

Son olarak, aşağıda yer alan 20 belediyede ilgili tarihlerde hangi parti yönetiminin olduğunu biz merak edip araştırmadık. Siz isterseniz araştırabilirsiniz. Bizim bu konuyu gündeme getirmemizdeki temel amaç; her türlü atamanın keyfiyetten uzak, hakkaniyetle ve sınavla yapılmasını sağlayacak insanların illa bir partiye mensup olması gerekmediğini, adalet duygusu olan her kişinin bu konudan rahatsız olması gerektiğini sizlerle paylaşmaktı!

SAYIŞTAY DENETİM RAPORLARINA GÖRE BELEDİYELERDE BULGULAR