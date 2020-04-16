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Yaşlı kadın koronavirüse yakalanınca, 7 kişi daha ev karantinasına alındı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı bir kadın Korona virüse (Covid-19) yakalanınca temas halinde olduğu 7 kişi karantinaya alındı
 16 Nisan 2020 18:08
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Yaşlı kadın koronavirüse yakalanınca, 7 kişi daha ev karantinasına alındı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı bir kadın Korona virüse (Covid-19) yakalanınca temas halinde olduğu 7 kişi karantinaya alındı.

Yarışlı köyünde ikamet eden 67 yaşındaki Melahat A. Korona virüs (Covid-19) hastalığına yakalandı. Tek başına yaşayan ve astım hastası olduğu belirtilen yaşlı kadınla temas halinde bulunan 7 kişinin ise ev karantinasına alındığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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