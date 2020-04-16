Facebook, koronavirüs ile ilgili iddiaları DSÖ'nün sitesine yönlendirecek
|16 Nisan 2020 18:19
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Sosyal medya şirketi Facebook, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili platform üzerinden yapılan "zararlı" yanlış bilgilendirme içeren paylaşımları beğenen ya da paylaşanlara, "uyarı" niteliğinde bildirim göndereceğini açıkladı.
Facebook'tan yapılan açıklamada, platform üzerinden Kovid-19'la ilgili yapılan yanlış bilgilendirmeler içeren gönderileri beğenen ya da bu paylaşımlarla ilgili yorumda bulanan kullanıcılara, gelecek haftalardan itibaren uyarı bildirimleri gönderilmeye başlanacağı belirtildi.
Açıklamada, bu kullanıcıların Dünya Sağlık Örgütünün virüsle ilgili yanlış ve doğru bilgilerin yer aldığı sayfasına yönlendirileceği ifade edildi.
Sosyal medya şirketi açıklamasında, haber akışında yer alan Kovid-19 bilgi merkezinde sağlam bilgilere dayalı bilimsel makalelerin bulunduğu "Gerçekleri Öğrenmek" isimli yeni bir uygulamayı devreye sokacağını bildirdi.
- 100'den fazla yanlış bilgi içeren gönderi tespit edilmişti
Facebook, Kovid-19'la ilgili yanlış bilgi ya da iddialar içeren gönderileri, platform üzerinden siliyordu.
Bir sivil toplum kuruluşu, Facebook'ta yeni tip koronavirüsle ilgili 100'den fazla yanlış bilgi içeren gönderi tespit ettiğini açıklamıştı.
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