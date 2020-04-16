Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya güven en üst düzeyde

Medya Ajansı Universal McCann (UM) Nisan ayının başında bin 223 denekle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Korona Günleri Araştırması'ndan çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırmada, salgının resmi ağızlardan açıklandığı 11 Mart'tan bu yana içinde bulunulan duygu durumunu, tüketicinin ruh hali, davranış ve tercihlerindeki değişikliklerini, hayatlarında önem kazanan "an"ları ile yeni yaşamlarındaki medya ve alışveriş tercihlerini sorgulandı. NG şirketinin Türkiye genelinde 81 ilden, 18 yaş üzeri 2 bin 262 kişi ile yaptığı anketten de çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o iki araştırmanın sonuçları...

En fazla korku, kaygı ve tedirginlik hissetti

Universal McCann (UM) Nisan ayı anketine göre Türkiye toplumu Mart 11'de salgına ilişkin ilk resmi açıklamadan itibaren en fazla korku, kaygı, tedirginlik ve üzüntü hissetmiş.

En güvenilen isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Araştırma sonuçlarına göre toplumun yüzde 75'i virüsle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen bilgilere güveniyor. Sağlık Bakanına güven konusunda gruplar arasında fark olmazken, hükümetten gelen bilgilere Dindar/Kadercilerin ortalamanın üstünde güvendiği gözlendi.

Sağlık Bakanını sağlık çalışanlarının bireysel açıklamaları ile hükümet açıklamaları takip ediyor. Bilgi kaynağı olarak televizyon haberlerine sosyal medyada yer alan haberlerden daha fazla güvenildiği anlaşıldı.

Ankete göre el yıkamayan yok

Türkiye'de koronavirüse karşı önlemler arasında yer alan "el yıkamayan" yok. Kolonya yüzde 85, dezenfektan ise yüzde 61 oranında kullanılıyor. Sosyal mesafeyi görüşmecilerin yüzde 82'si uyguladığını söylüyor.

İyi beslenmeyi arzu ettiği halde gerçekleştiremediğini söyleyenler toplumun yüzde 17'si, bu grupta çaresizler öne çıktı. Sosyal mesafe en çok Dindar/Kaderci'ye zor geliyor.

En çok sosyalleşmeyi özledik

Araştırma sonuçlarına göre "en çok özlenen şey" sosyalleşmek oldu. Ankete katılanların yüzde 65'i sosyalleşmeyi özlediğini söyledi...

Ortalama 2.7 kilo aldık...

Evde kalma sürecinde herkes mutfağa sardı. Ortalama 2.7 kilo alırken, kadınlar 2.5, erkekler ise ortalama 3 kilo aldı...

Sigarayı bırakmayı başaramadık

Salgından önce erkeklerin yüzde 45'i sigara içiyordu. Ankete katılan erkeklerin yine yüzde 45'i sigara içmeye devam ettiğini söyledi...

En çok kullanılan online platformlar

İnternet kullanan evlerin yüzde 19'unda online platform üyeliği mevcut. Sonradan Farkenden Tedirgin Spotify ve Puhu'yu en fazla kullanan grup. WhatsApp ise Türkiye'nin en popüler iletişim platformu.

Yarımızdan fazlası bu dönemde görüntülü konuştuk

İnternetten yüz yüze görüşmeler bu dönem en fazla kullanılan iletişim aracı oldu. Katılımcıların yüzde 59 bu servislerden faydalandı.

İnternette yüz yüze görüşme yapmanın ardından hobilere dönük online araştırma yapmak ise yüzde 54 ile ikinci sırada. Bu araştırmaların önemli bir kısmının yemek yapmakla ilgili olduğu tahmin ediliyor zira görüşmeciler izolasyonun ilk 2.5 haftasında ortalama 2.7 kg aldı. (Kadınlar 2.5, erkekler ise ortalama 3 kg) Bu aktivitenin en önemli takipçisi Ev kadınları (yüzde 30)

El yıkamayı gevşettik mi?

NG şirketinin Türkiye genelinde 81 ilden, 18 yaş üzeri 2 bin 262 kişinin katılımıyla online olarak gerçekleştirdiği araştırmada ise, virüsten korunmak için neler yapıldığına ilişkin Mart ve Nisan ayı rakamları kıyaslandı. Buna göre el yıkama, kolonya ve dezenfektan kullanımı Mart ayında yüzde 94 iken, Nisan'da yüzde 89'a geriliyor. Bu gerilemenin düzenli olarak evde kalmakla ilgisi olduğu belirtiliyor.