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Bakan Selçuk: 232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu dedi
 16 Nisan 2020 18:35
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Bakan Selçuk: 232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a virüs salgınına karşı alınan tedbirleri NTV'de anlatıyor.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları;

232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra uygunluğa bakacağız.

Hatalı başvuruların sorumluluğu çalışanda olmayacak.

Covid-19 salgını süresince yapmak istediğimiz çalışanı korumak ve bunu iş akdi içerisinde yapmak istiyoruz.

İşveren isterse işçiyi üç aylığına ücretsiz izne çıkartabilecek. Böylece hem işvereni hem çalışanı korumuş oluyor.

Bu fesih yasağı hem tarafları hem istihdamı korumak için oluşturduğumuz bir sistem.

Memurlar.Net
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