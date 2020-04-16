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İstanbul'da yasak öncesi trafik kilitlendi

İstanbul'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi Çatalca ve Silivri taraflarındaki yazlıklarına gitmek isteyen vatandaşlar trafiği kilitledi.
 16 Nisan 2020 18:35
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İstanbul'da yasak öncesi trafik kilitlendi

İstanbul'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi araçlarıyla Çatalca ve Silivri tarafındaki yazlıklarına gitmek isteyenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Korona virüs tedbirlerinin devreye girmesiyle adeta nefes alan İstanbul trafiği, yarın gece 00.00 saatlerinde başlayacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi bugün eski günlerine geri döndü. Yasak başlamadan Çatalca ve Silivri yönüne gitmek isteyen araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Oluştan trafik havadan drone ile de görüntülendi.
Memurlar.Net
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