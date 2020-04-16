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Sendika üye tespit tutanakları Temmuz ayına ertelendi

15 Mayıs tarihi itibariyle düzenlenen sendikaların üye tespit tutanakları Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 15 Temmuz tarihine ertelendi.
 16 Nisan 2020 18:40
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Sendika üye tespit tutanakları Temmuz ayına ertelendi

15 Mayıs tarihi itibariyle düzenlenen sendikaların üye tespit tutanakları Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 15 Temmuz tarihine ertelendi.

Madde, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen torba yasa içerisinde kabul edildi.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda yer alan üye sayılarının tespiti, 2020 yılı için 15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak gerçekleştirilecek ve en geç 31 Temmuz 2020'e kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilecek.

Memurlar.Net
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