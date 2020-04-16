Sendika üye tespit tutanakları Temmuz ayına ertelendi
15 Mayıs tarihi itibariyle düzenlenen sendikaların üye tespit tutanakları Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 15 Temmuz tarihine ertelendi.
|16 Nisan 2020 18:40
|Yazdır
15 Mayıs tarihi itibariyle düzenlenen sendikaların üye tespit tutanakları Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 15 Temmuz tarihine ertelendi.
Madde, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen torba yasa içerisinde kabul edildi.
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda yer alan üye sayılarının tespiti, 2020 yılı için 15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak gerçekleştirilecek ve en geç 31 Temmuz 2020'e kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Meclis'te koronavirüs şartlarında yasama mesaisi
15 Nisan 2020 11:27
|Beş siyasi parti ortak önerge verdi
15 Nisan 2020 07:17
|Yükseköğretimde düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurul'da
14 Nisan 2020 18:17
|Genel Kurul'da gündem Bakan Soylu'nun istifası
13 Nisan 2020 16:11
|İnfaz yasasının ikinci bölümü Genel Kurulu'nda kabul edildi
13 Nisan 2020 05:55
|TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
12 Nisan 2020 11:15
|TBMM'de bir günde 6 bin maske harcanıyor
12 Nisan 2020 09:30
|İnfaz düzenlemesi'nin birinci bölümü kabul edildi
12 Nisan 2020 06:20
|TBMM Genel Kurulu toplandı
11 Nisan 2020 13:52
|Meclis'te MHP ve HDP'li vekiller arasında gerginlik çıktı
08 Nisan 2020 15:35