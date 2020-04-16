Yurt dışında koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 320'ye yükseldi
Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi
|16 Nisan 2020 18:43
|Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 99, Almanya'da 71, Hollanda'da 54, İngiltere'de 32, Belçika'da 29, ABD'de 13, İsveç'te 12, Avusturya'da 4, İsviçre'de 4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 ve Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Meteorolojiden sağanak uyarısı
16 Nisan 2020 19:07
|Şehidin cenaze namazını imam babası kıldırdı, sözleri ders verdi
16 Nisan 2020 18:51
|Facebook, koronavirüs ile ilgili iddiaları DSÖ'nün sitesine yönlendirecek
16 Nisan 2020 18:19
|ASFAT ve MKE'den Kampanya'ya 5 milyon lira bağış
16 Nisan 2020 15:27
|Uyarıyı dinlemedi: Virüsten ölmeyi bekliyorum dedi
16 Nisan 2020 12:33
|Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Türkiye'de artış hızı kırıldı
16 Nisan 2020 12:29
|Ramazan hilali önce Afrika'da görülecek
16 Nisan 2020 12:27
|'İkinci defa hastalanma olasılığı çok düşük'
16 Nisan 2020 12:10
|Prof. Pullukçu: Siyah maskeler ancak süs olabilir
16 Nisan 2020 12:03
|Satışı yasak ama 'Askıda maske' ile salgınla mücadeleye destek
16 Nisan 2020 11:59