Şehidin cenaze namazını imam babası kıldırdı, sözleri ders verdi

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan, memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin cenaze namazını imam olan babası kıldırdı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün bölücü terör örgütü PKKlı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Teröristle Mücadele Harekatı Görev Birlik Komutanlığı personeli olarak Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Hakkari Harekat Komutasında görev yapan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan (27) şehit düştü. Bugün sabah saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Komutanlığında düzenlenen askeri törenin ardından şehit Durhan'ın cenazesi hava yoluyla memleketi Manisa'nın Soma ilçesine gönderildi. Akhisar askeri hava alanından alınan şehit Durhan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, önce eskort eşliğinde cenaze aracıyla Atatürk Mahallesi Sezer Sokak'taki baba evine getirildi. Burada şehit Durhan için dualar edildi, helallik alındı. Durhan'ın naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı Soma Muzaffer Ecemiş Spor Salonu önündeki meydana götürüldü.

İmam babanın en zor görevi

Şehit Muhammed Fatih Durhan'ın cenaze namazını imam olan babası Halil Durhan kıldırdı. Cenaze namazında anne Hatice ve kız kardeşi Esra Durhan ayakta durmakta zorlandı. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek kılınan cenaze namazına, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, Soma İlçe Emniyet Müdürü Umut Er, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası konuşan imam şehit babası Halil Durhan, "Değerli misafirler hepinizden Allah razı olsun. Oğlum Fatih'in düğününe geldiniz. Yakınlarımdan istirham ediyorum. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamalarını istiyorum. Ben 34 yıllık imamlık hayatım boyunca hutbede, minberde, kürsüde hep şehitlik mertebesini anlattık. Sizlere sabr-ı cemili öğretmeye, anlatmaya çalıştık. Ama gelin görün ki bugün artık sıra bende. Bu imtihanı kazanmayı Cenab-ı Allah bizlere kazanmayı nasip etsin. Vatanımız bölünmez, bayrağımız inmez inşallah. Minarelerde ezan sesi dinmez. Birlik ve beraberlik içerisinde değerli komutanlarım ve onun emrindeki Fatih'imin silah arkadaşları onun bıraktığı yerden devam edeceklerdir. Onlara da Allah kolaylıklar ihsan etsin. Son zamanlarda yaşadığımız bu virüsten de bizleri kurtarmayı nasip eylesin" diyerek, cemaatten helallik istedi.

Baba Durhan'ın konuşmasının ardından şehidin naaşı askeri manga tarafından omuzlara alındı. Bu sırada şehidin kız kardeşi Esra Durhan'ın sözleri yürek dağladı. Durhan, ağabeyini "Beyazlar giydiğimi göremedin abi" sözleriyle uğurladı. Şehit Muhammed Fatih Durhan'ın cenazesi Soma Şehitliğine defnedildi.