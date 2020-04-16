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Plazma tedavisi uygulanan korona hastasının testi negatife döndü

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay: Plazma tedavisinin olumlu katkısını gördük. Bugün itibarıyla hastamız makineden ayrıldı, artık tüpten kurtuldu. Şu an yoğun bakımda tablo iyiye doğru seyir göstermekte
 16 Nisan 2020 18:56
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Plazma tedavisi uygulanan korona hastasının testi negatife döndü

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, immün plazma yöntemiyle tedaviye başladıkları hastanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun negatife döndüğünü bildirildi.

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez bünyelerindeki Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yeni tip koronavirüse yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif gelen bir hastadan plazma toplayarak başka bir hastanın tedavisinde yararlandıklarını hatırlattı.

Plazmanın yaklaşık 10 gün önce yoğun bakımdaki 56 yaşındaki entübe hastanın tedavisinde kullandıklarını belirten Kızılay, şunları söyledi:

"72 saat sonra hastamızda kısmı iyileşme, hem akciğer kapasitesinde hem de kan tablosunda görmüştük. Bugün itibarıyla yoğun bakımda entübe olan bu hastamızı artık makineden ayırdık. Hastamızın durumu daha da iyiye gitti, makineden ayrıldı. Yine yoğun bakımda takip ediyoruz. Ayrıca 13 Nisan'da yaptığımız Kovid-19 testi negatife döndü. Hastamızdaki seyir, çok ağır bir tabloydu, en ağır hasta grubumuzdandı. Tüm ilaçları antiviral, hidroksiklorokin dahil en üst doz ve sürede bu hastamız kullanmıştı. Yoğun bakımdaki oksijen desteği gerekse iyi bakım tümüyle yapılmıştı, bunların hepsinin faydası oldu. Bunlara rağmen hastamızın ağır tablosu devam ediyordu. Plazma tedavisinin olumlu katkısını gördük. Bugün itibarıyla hastamız makineden ayrıldı, artık tüpten kurtuldu. Şu an yoğun bakımda tablo iyiye doğru seyir göstermekte"

- "Plazma vericisine ihtiyacımız var"

Kızılay, hastanın kısa sürede yoğun bakımdan, servise alınacağını ümit ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ilk hasta olması, ağır hasta olması hasebiyle kombine tedavisinin içerisine plazma tedavisini de bir katkısı olacağını belirtmek istiyorum. Türkiye'nin en büyük aferez merkezine sahibiz ve Kovid-19'dan iyileşen hastaları bekliyoruz. İyileşen hastalardan hazırlayacağımız plazmalarla tüm ihtiyaç olan, doktorlarımızın plazma vermeyi uygun bulduğu hastalara buradan Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere Kızılay'ın aracılığıyla plazmaları göndermek istiyoruz. Bunun için plazmaya, plazma vericisine ihtiyacımız var. Kendileri iyileştiler, kanlarındaki antikor, Kovid-19'a karşı bağışıklık mekanizmasını başka hastalara şifa için mutlaka plazma vericisi olsunlar. Buradan hazırlanan plazmalar ise 2-3 hastaya şifa olacak. Onun için iyileşen hastaları plazma vericisi olmaya davet ediyorum."
Anadolu Ajansı
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