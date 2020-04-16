Meteorolojiden sağanak uyarısı
Doğu Anadolu'nun batısı, Artvin kıyıları ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde bu akşam sağanak bekleniyor.
|16 Nisan 2020 19:07
|Yazdır
Doğu Anadolu'nun batısı, Artvin kıyıları ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde bu akşam sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun batısı, Artvin kıyıları ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde akşam saatlerinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.
Yurdun diğer yerlerinde havanın az bulutlu geçmesi öngörülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şehidin cenaze namazını imam babası kıldırdı, sözleri ders verdi
16 Nisan 2020 18:51
|Yurt dışında koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 320'ye yükseldi
16 Nisan 2020 18:43
|Facebook, koronavirüs ile ilgili iddiaları DSÖ'nün sitesine yönlendirecek
16 Nisan 2020 18:19
|ASFAT ve MKE'den Kampanya'ya 5 milyon lira bağış
16 Nisan 2020 15:27
|Uyarıyı dinlemedi: Virüsten ölmeyi bekliyorum dedi
16 Nisan 2020 12:33
|Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Türkiye'de artış hızı kırıldı
16 Nisan 2020 12:29
|Ramazan hilali önce Afrika'da görülecek
16 Nisan 2020 12:27
|'İkinci defa hastalanma olasılığı çok düşük'
16 Nisan 2020 12:10
|Prof. Pullukçu: Siyah maskeler ancak süs olabilir
16 Nisan 2020 12:03
|Satışı yasak ama 'Askıda maske' ile salgınla mücadeleye destek
16 Nisan 2020 11:59