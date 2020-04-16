İngiltere'de kısmi karantina uygulaması 3 hafta uzatılacak
İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatılmasına karar verildi.
|16 Nisan 2020 19:11
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