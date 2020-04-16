1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İngiltere'de kısmi karantina uygulaması 3 hafta uzatılacak

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatılmasına karar verildi.
 16 Nisan 2020 19:11
Yazdır
İngiltere'de kısmi karantina uygulaması 3 hafta uzatılacak
İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatılmasına karar verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İtalya'da son 24 saatte 525 hasta hayatını kaybetti
16 Nisan 2020 19:18		 Dünya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 140 bini aştı
16 Nisan 2020 19:03
ABD'de koronavirüsten bir günde 4 bin 931 kişi öldü
16 Nisan 2020 17:06		 İngiltere'de koronavirüsten son 24 saatte 861 kişi öldü
16 Nisan 2020 16:52
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı
16 Nisan 2020 16:00		 Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 315'e çıktı
16 Nisan 2020 15:58
Japonya genelinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
16 Nisan 2020 15:03		 DSÖ: Türkiye'nin Avrupa ülkelerine sağladığı desteğin farkındayız
16 Nisan 2020 14:37
Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı
16 Nisan 2020 13:46		 İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bine yaklaştı
16 Nisan 2020 13:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:31 - Sağlık Bakanlığı: 125 kişi daha hayatını kaybetti19:26 - Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Sağlam'dan uyarılar19:22 - Dilara Hemşire, yıllık iznini bırakıp yoğun bakıma koştu19:18 - İtalya'da son 24 saatte 525 hasta hayatını kaybetti19:17 - Tofaş, araç üretimine ara verdi, sağlık ekipmanı üretiyor19:16 - Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı19:12 - Öğretim görevlisi, üçüncü kez lösemiye yakalandı19:11 - İngiltere'de kısmi karantina uygulaması 3 hafta uzatılacak19:07 - Meteorolojiden sağanak uyarısı19:03 - Dünya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 140 bini aştı
18:56 - Plazma tedavisi uygulanan korona hastasının testi negatife döndü18:54 - Metrobüs kazası sosyal mesafeyi unutturdu18:51 - Şehidin cenaze namazını imam babası kıldırdı, sözleri ders verdi18:47 - EBA'da 'Canlı Sınıf' uygulaması ilgi görüyor18:43 - Belediyeden sağlık çalışanına şarkılı doğum günü kutlaması18:43 - Yurt dışında koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 320'ye yükseldi18:40 - Sendika üye tespit tutanakları Temmuz ayına ertelendi18:39 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi
Bilim Kurul üyesi yanıtladı... Normal hayata ne zaman döneriz?
Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Henüz salgının çıkış kolundayız
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan, işe gitmeyen memurlar için açıklama
MEB'den; Zoom, Skype, Teams açıklaması
Bakan Koca 'Bu kelimeyi unutmayacaksınız' demişti!
Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Genelge hazırlanıyor
'Adeta insanlıktan çıktık! Berberler açılsın'
Motorine art arda ikinci indirim geliyor
Alaattin Çakıcı tahliye edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 2
koç holding'ten millete zırnık yok 1
salda gölü'ne millet bahçesi yapılması 3
corona virüs vaka sayısı 2
rtük'ün fox tv'ye ceza vermesi 1
tbmm'nin 45 günlük tatile girmesi 2
gram altın 1
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 2
22 yaşındaki öğrencinin corona virüsünden ölmesi 1
Okulların yeniden ne zamab açılacağı sorunsali 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam